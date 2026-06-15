Британската влада планира да го забрани пристапот до социјалните медиуми за сите деца под 16 години, изјави премиерот Кир Стармер во понеделник, по недели во кои нацијата дебатираше за тоа како ќе воведе нова заштита за децата на интернет, пренесува Њујорк Тајмс.

Стармер рече дека владата ќе ги воведе новите регулативи во Парламентот пред Божиќ и ќе ја стапи во сила забраната на почетокот на 2027 година. Мерките ќе вклучуваат и ограничувања на платформите за игри и апликациите за пренос во живо, а повеќе детали се очекува да бидат објавени следниот месец.

„Не сум подготвен да правам компромис во врска со безбедноста и среќата на нашите деца и затоа оваа забрана мора да се случи“, рече Стармер на прес-конференција.

Владата се соочува со растечки притисок да дејствува по ова прашање, бидејќи јавното мислење се обедини околу идејата дека треба да се направи повеќе за да се заштити безбедноста на децата на интернет. Една анкета на YouGov во декември покажа дека 74 проценти од анкетираните Британци ја поддржуваат забраната за социјални медиуми за деца под 16 години.

Стармер призна дека забраната можеби не е совршена и нема да биде бесплатна, но додаде: „Владата секогаш се занимава со избори и ми е јасно дека целосната забрана е вистинскиот избор“.

Во март, владата покани јавен придонес за ова прашање, привлекувајќи повеќе од 116.000 одговори од родители, млади луѓе, индустриски групи и експерти.

Владата соопшти дека 90 проценти од родителите кои одговориле ја поддржуваат минималната возраст од 16 години за пристап до социјалните медиуми и дека 85 проценти рекле дека ризиците од социјалните медиуми ги надминуваат придобивките.

Мерките ќе следат сличен модел како оној на Австралија, каде што забраната беше воведена во декември, и ќе се применуваат на платформи како Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, соопшти владата. Апликациите за пораки како WhatsApp и Signal нема да бидат вклучени во ограничувањата.

Владата соопшти дека планира да ги блокира децата под 16 години од преноси во живо и од комуникација со странци на поширок спектар на онлајн услуги, вклучително и сајтови за игри. Владата соопшти дека исто така „ќе ги разгледа подетално ноќните полициски часови и паузите за бесконечно скролување“ за лица под 18 години.