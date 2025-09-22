Велика Британија, Канада, Австралија и Португалија ја признаа палестинската држава, Израел се закани дека тоа нема да се случи

Велика Британија, Канада, Австралија и Португалија ја признаа палестинската држава, потег што произлезе од фрустрацијата околу војната во Газа и имаше за цел да промовира решение за две држави, што предизвика жесток одговор од Израел.

Одлуката на четири нации од Западот, кои традиционално се сојузници со Израел, ги усогласи со повеќе од 140 други земји кои исто така ги поддржуваат аспирациите на Палестинците да создадат независна татковина од окупираните територии.

Одлуката на Велика Британија носеше особен симболизам со оглед на нејзината главна улога во создавањето на Израел како модерна нација по Втората светска војна.

„Денес, за да ја оживее надежта за мир за Палестинците и Израелците и решение за две држави, Обединетото Кралство формално ја признава Државата Палестина“, рече премиерот Кир Стармер.

„Човечката хуманитарна криза во Газа достигнува нови длабочини. Немилосрдното и зголемено бомбардирање на Газа од страна на израелската влада, офанзивата во последните недели, гладот ​​и уништувањето се апсолутно неподносливи“, рече Стармер.

Се очекува и други нации, вклучувајќи ја и Франција, да го следат примерот оваа недела на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го осуди потегот.

„Имам јасна порака до оние лидери кои ја признаваат палестинската држава по ужасниот масакр на 7 октомври: Вие давате огромна награда на тероризмот“, рече тој, осврнувајќи се на нападот на палестинската милитантна група Хамас врз Израел во 2023 година, што ја предизвика речиси двегодишната војна во Газа.

„И имам уште една порака за вас: Тоа нема да се случи. Палестинска држава нема да се воспостави западно од реката Јордан.“

Во нападот предводен од Хамас врз Израел загинаа 1.200 луѓе, а 251 други беа земени како заложници, според израелските пресметки.

Во последователната офанзива на Израел во Газа загинаа повеќе од 65.000 Палестинци, повеќето од нив цивили, според локалните здравствени власти, се прошири глад, се срушија повеќето згради и се расели поголемиот дел од населението – честопати повеќе пати.

„Човечка должност на секое почитувано и слободно човечко суштество во светот е да ги поддржи Палестинците за време на искушението низ кое минуваат, а улогата на Велика Британија сега е во рамките на ова“, рече Шараф Ал Тарда, палестински жител на Хеброн на Западниот Брег, окупиран од Израел.

Хамас го поздрави потегот, но рече дека тој мора да биде придружен со практични мерки за да се стави крај на војната во Газа и да се спречи Израел да го анектира Западниот Брег.

Палестинскиот претседател Махмуд Абас рече дека признавањето ќе помогне да се отвори патот државата Палестина да живее рамо до рамо со државата Израел во безбедност, мир и добрососедство.

Стармер му пиша на Абас за да ја потврди одлуката на Велика Британија, истакнувајќи дека Лондон ја поддржал еврејската татковина во 1917 година, а истовремено ветувал дека ќе ги заштити правата на нееврејските заедници.

Западните влади се под притисок од многумина во нивните партии и население, лути поради постојано растечкиот број на жртви во Газа, сликите на гладни деца и неможноста на нивните држави да го контролираат Израел, дури и да продолжат да обезбедуваат оружје.

Објавувајќи ја одлуката на неговата земја, канадскиот премиер Марк Карни рече дека тоа ќе им даде моќ на оние што бараат мирен соживот и крај на Хамас.

„Ова во никој случај не го легитимира тероризмот, ниту пак е награда за него“, додаде тој.

Португалскиот министер за надворешни работи, Пауло Рангел, рече дека ова признание е фундаментална линија на португалската надворешна политика. Зборувајќи со новинарите во седиштето на постојаната мисија на Португалија во Обединетите нации во Њујорк, тој рече: „Португалија се залага за решението со две држави како единствен пат кон праведен и траен мир, прекинот на огнот е итен“.

Соединетите Американски Држави, најблискиот сојузник на Израел, не коментираа веднаш за одлуката на тројца од нивните сојузници да признаат палестинска држава, но претседателот Доналд Трамп претходно јасно стави до знаење дека се спротивставува на таков потег.

Израелскиот министер за безбедност, Итамар Бен-Гвир, изјави дека ќе предложи кабинетот да примени суверенитет во друга палестинска територија окупирана од Израел, Западниот Брег. Тоа би претставувало де факто анексија на земјиште запленето во војната во 1967 година.