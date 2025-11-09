Велика Британија обезбеди воена поддршка на Белгија по серијата сомнителни руски упади со беспилотни летала во нејзиниот воздушен простор, изјави новиот началник на одбранбениот штаб. Сер Ричард Најтон изјави за Би-Би-Си дека неговиот белгиски колега побарал помош претходно оваа недела и дека опремата и персоналот се на пат.

Главниот аеродром во Белгија, Завантем, беше принуден привремено да се затвори во четвртокот вечерта откако беа забележани беспилотни летала во близина. Тие беа забележани и на други локации, вклучително и воена база. Сер Ричард рече дека не е познато со сигурност дали упадите биле од Русија, но додаде дека е веројатно дека биле наредени од Москва.

Во соопштението, министерот за одбрана Џон Хили рече: „Како што растат хибридните закани, нашата сила лежи во нашите сојузи и нашата колективна решителност да ја браниме, одвраќаме и заштитуваме нашата критична инфраструктура и воздушен простор“.

Заедно со сојузниците од НАТО, тој додаде дека Велика Британија ќе ѝ помогне на Белгија со обезбедување на нашата опрема и капацитети, за кои рече дека веќе се распоредени. Во петокот, германското министерство за одбрана изјави дека ќе ја поддржи Белгија со мерки против беспилотни летала по барање од Брисел.

Околу 3.000 патници на „Бриселс ерлајнс“ беа погодени од прекинот, а превозникот рече дека се соочил со значителни трошоци од откажување или пренасочување на десетици летови.

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус и белгиските безбедносни служби изјавија дека се сомневаат во Русија, но белгискиот министер за одбрана Тео Франкен претходно призна дека нема придружни докази.

„На почетокот, беспилотните летала што летаа над нашите воени бази се сметаа за наш проблем“, рече Франкен претходно оваа недела. „Сега тоа стана сериозна закана што влијае на цивилната инфраструктура низ повеќе европски земји“.

Во последните месеци, голем број беспилотни летала предизвикаа големи прекини во летовите низ цела Европа, вклучително и во Шведска, Норвешка и Данска.

И покрај тоа што некои функционери ја обвинуваат Русија за хибридна војна, Кремљ негираше каква било вмешаност.

Писториус посочи дека најновите видувања би можеле да бидат поврзани со дискусиите на Европската унија за користење на замрзнатите руски средства за поддршка на Украина во форма на заем од 140 милијарди евра.

Иако нема јавни докази за вмешаност на Русија, сомневањата се поттикнати од посериозните упади во воздушниот простор од страна на Русија во Источна Европа во последните месеци, во кои беа вклучени борбени авиони и поголеми дронови за напад.

Велика Британија неодамна испрати авиони на Кралските воздухопловни сили „Тајфун“ да учествуваат во одбранбени мисии над Полска, како дел од мисијата на НАТО за зајакнување на источниот крило како одговор на упадите.