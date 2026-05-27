Велика Британија денеска ќе потпише нов договор за одбрана и безбедност со Полска за зајакнување на одбранбената соработка во услови на зголемени непријателски закани низ Европа, соопшти владата, по слични договори со Франција и Германија. Полска сака најблиски можни дипломатски односи со Обединетото Кралство, фокусирајќи се на одбраната од Русија, изјави полскиот премиер Доналд Туск во среда пред да замине за Лондон.

Иако Велика Британија и Полска веќе се блиски сојузници, британскиот премиер Кир Стармер во соопштението во вторник изјави дека предизвиците со кои сега се соочува Европа бараат уште посилно партнерство.

Континентот е под притисок од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп да преземе поголема одговорност за сопствената одбрана. Двете земји се исто така клучни сојузници на Украина во нејзината војна со Русија.

„Двете страни нагласуваат дека Русија е стратешка закана, исто така долгорочна, за Полска, за Велика Британија, за НАТО, и затоа нашата соработка треба да биде фокусирана на обезбедување на Полска и другите земји од руската закана“, изјави Туск пред новинарите во среда.

Туск претходно изјави дека покрај одбраната, значаен дел од договорот се фокусира на сајбер безбедноста. Полска вели дека нејзината улога како центар за воена помош за Украина ја направила клучна цел за руска шпионажа, сајбер напади и дезинформации.