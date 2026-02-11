Бројот на британски војници во Норвешка ќе се удвои во наредните три години како дел од напорите за справување со руските закани во Далечниот Север, пренесува „Би-Би-Си“.

Министерот за одбрана Џон Хили изјави дека бројот на припадници на вооружените сили стационирани во арктичката земја ќе се зголеми од околу 1.000 на 2.000.

Оваа одлука следува по зголемената загриженост меѓу сојузниците во НАТО во врска со руските активности на Арктикот, вклучително и повторното отворање на стари бази од времето на Студената војна и зголеменото воено присуство во регионот.

„Барањата кон одбраната растат, а Русија претставува најголема закана за безбедноста на Арктикот и Далечниот Север каква што не сме виделе од Студената војна“, изјави Хили.

Министерот за одбрана во четврток ќе им се придружи на своите колеги од НАТО во седиштето на Алијансата во Брисел за да ги разгледаат предлозите.

Иницијативата „Арктик Сентри“, предложена од министерката за надворешни работи Ивет Купер, има за цел да го зајакне надзорот и безбедноста во регионот, по моделот на постојните НАТО иницијативи како „Балтик Сентри“ и „Источен Сентри“.

Како дел од проширеното присуство, 1.500 командоси од Кралските маринци ќе учествуваат во НАТО-вежбата „Cold Response“ во март. Големата воена вежба низ Норвешка, Финска и Шведска е наменета за обука на сојузничките сили во екстремни арктички услови.