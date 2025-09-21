Велика Британија е подготвена да ја признае палестинската држава откако Израел не ги исполни условите поставени од Кир Стармер

Се очекува Велика Британија да ја признае палестинската држава во недела откако Израел не ги исполни условите поставени од Кир Стармер во јули, пренесува Гардијан.

Премиерот треба да го објави ова откако заклучи дека хуманитарната ситуација значително се влошила во последните неколку недели. Овој потег доаѓа и покрај притисокот од САД и семејствата на заложниците што ги држи Хамас.

Стармер во јули изјави дека ќе ја признае Палестина пред собирот на светските лидери на Генералното собрание на ОН следната недела доколку ситуацијата не се подобри.

Заедно со континуираната воена офанзива и хуманитарната криза во Газа, владата на Велика Британија е алармирана од плановите за забрзување на израелските населби на Западниот Брег, за кои министрите стравуваат дека ќе ја уништат секоја надеж за решение со две држави.

Лабуристите се обидоа да нагласат дека признавањето на палестинската држава не е награда за Хамас и нагласија дека нема да има никаква улога во идното управување со Газа. Се очекува владата да ги засили санкциите врз Хамас во догледно време и ги засили барањата за ослободување на заложниците.

Дејвид Лами, заменик-премиерот кој ќе ја претставува Велика Британија на Генералното собрание, изјави: „Важно е да се каже дека признавањето на палестинска држава е последица на сериозната експанзија што ја гледаме на Западниот Брег, насилството на доселениците што го гледаме на Западниот Брег и намерата и индикациите што ги гледаме за изградба, на пример, на развојот на автопатот Е1 што би водел кочија и коњи низ можноста за решение со две држави“.

Израел ја засили својата офанзива врз градот Газа, вклучително и со напади за кои здравствените службеници изјавија дека во саботата загинале најмалку 14 лица преку ноќ. Подоцна во Израел, илјадници демонстранти им се придружија на семејствата на заложниците што сè уште ги држи Хамас за да побараат од Бенјамин Нетанјаху, премиерот на Израел, да преговара за крај на војната.

Средбите на високо ниво на самитот на ОН, на кои учествуваат светските лидери, започнуваат на 23 септември. Стармер се најде во конфликт со администрацијата на Доналд Трамп поради овој потег, кој е против давањето официјално признавање на државата.

Ледерот на лабуристите претходно посочи дека британското признавање е условно и дека ќе се воздржи доколку Израел се обврзе на прекин на огнот и долгорочен одржлив мир што обезбедува решение за две држави и им дозволи на ОН да го рестартираат снабдувањето со помош.

Сепак, сите три услови веројатно нема да бидат исполнети со оглед на тоа што израелската влада се спротивставува на овие услови. Државата Палестина моментално е признаена од 147 од 193-те земји-членки на ОН.

Членовите на семејствата на некои од 48-те заложници што сè уште се во заробеништво напишаа отворено писмо до Стармер во кое го осудуваат потегот.

Во писмото се вели: „Вашето жално соопштение за намерата на Велика Британија да признае палестинска држава на Генералното собрание на Обединетите нации драматично ги комплицира напорите да ги вратиме дома нашите најблиски.

„Хамас веќе ја прослави одлуката на Велика Британија како победа и се откажа од договорот за прекин на огнот. Ви пишуваме со едноставна молба – не го преземајте овој чекор додека нашите најблиски не се дома и во наши раце.“

Критики дојдоа и од опозициските партии, а министерката за надворешни работи во сенка, Прити Пател, ја обвини Стармер дека „капитулирал“ пред своите пратеници за да го зајакне своето лидерство.

Лами додаде: „Во врска со она што се случува во Газа… мора да ги испратиме заложниците. Не може да има место, воопшто нема место за Хамас.

„Хуманитарната ситуација е едноставно очајна и ние продолживме да вршиме притисок врз Израел да се справи со сцените на неухранетост и глад што ги гледаме, да отвори повеќе локации за да добиеме повеќе помош во Газа, и ние сме многу загрижени за оваа континуирана офанзива во градот Газа.“