Американскиот претседател Доналд Трамп и високи членови на неговата администрација постојано ја повторуваат својата решеност да ја преземат контролата врз Гренланд преку ноќ, само неколку часа откако европските лидери почнаа френетично да го координираат својот одговор на потегот на САД за воведување тарифи на најгласните противници на планот, пренесува Гардијан.

Трамп преку ноќ изјави во објава на социјалните мрежи: „НАТО ѝ кажува на Данска, веќе 20 години, дека „мора да ја отстраните руската закана од Гренланд“.

Американскиот министер за финансии Скот Бесент, исто така, продолжи со слична линија, велејќи за радиодифузерот на NBC дека „Европејците проектираат слабост, САД проектираат сила“.

„Претседателот верува дека подобрената безбедност не е можна без Гренланд да биде дел од САД“, рече тој. Во понатамошната ескалација, тој, исто така, се чинеше дека ја поврзува иднината на Гренланд со продолжувањето на поддршката на САД за Украина.

„Европските лидери ќе се согласат. И ќе разберат дека треба да бидат под безбедносниот чадор на САД. Што би се случило во Украина ако САД ја повлечат својата поддршка? Целата работа би пропаднала.“, посочи Бесент.

Прашањето за иднината на Гренланд ќе продолжи да доминира на дневниот ред денес, додека Европејците ги координираат своите следни чекори пред вонредниот самит на ЕУ оваа недела, кој се очекува во четврток. Се очекува и британскиот премиер Кир Стармер да се вклучи, а за денес наутро ќе биде закажана и посебна итна прес-конференција.

Доцна денес, данските и гренландските министри ќе се сретнат и со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој е еден од најблиските европски партнери на Трамп.

Но, дури и како екстремно дипломатски (или подлизурков, ако ги прашате неговите критичари) и човек кој е полуполн со чаша, Холанѓанецот не можеше да постигне особено позитивен тон по неговиот телефонски разговор со Трамп во неделата навечер, велејќи во краток текст дека „разговарал со претседателот на САД во врска со безбедносната ситуација во Гренланд и Арктикот. Ќе продолжиме да работиме на ова и со нетрпение очекувам да го видам во Давос подоцна оваа недела“.

Трамп потоа ја удвои својата закана против Данска поради Гренланд, велејќи:

„Данска не може да ја заштити таа земја од Русија или Кина, а зошто тие воопшто имаат „право на сопственост“? Нема пишани документи, само што брод слета таму пред стотици години, но имавме и бродови што слетаа таму. Јас направив повеќе за НАТО од која било друга личност од неговото основање, а сега, НАТО треба да направи нешто за Соединетите Држави. Светот не е безбеден освен ако немаме целосна и целосна контрола врз Гренланд. Ви благодарам! Претседателе ДЈТ“