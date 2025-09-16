вто, 16 септември, 2025

Вечерва собир во Скопје за сеќавање на жртвите од пожарот во Кочани

Вечерва на плоштадот ќе биде поставено сандаче за писма, во кое секој може да остави порака за семејствата на жртвите

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Кој е следен

Вечерва во Скопје ќе се одржи протестен собир на кој ќе им се оддаде почит на жртвите на катастрофалниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани, што се случи пред точно шест месеци. Собирот ќе се одржи на плоштадот во Скопје, со почеток во 20,16 часот.

Организаторите, иницијативата „Кој е следен“, најавија дека вечерва на плоштадот ќе биде поставено сандаче за писма, во кое секој може да остави порака за семејствата на жртвите. Пораките, со кои на семејствата треба да им се покаже дека не се сами во својата тага, идната недела ќе бидат однесени во Кочани.

Од иницијативата во најавата за собирот велат дека пожарот во Кочани не беше несреќа, ниту трагедија, туку масакр – свирепо убиство предизвикано од нефункционалните институции и партискиот систем. Тие се незадоволни бидејќи и после толку време судовите молчат, а власта им се заканува и уценува.

„Оваа состојба е само продолжение на трагедијата во Кочани пред шест месеци, а случувањата по тој кобен ден се само продолжение на неправдата и предавството кое нашето општество го нанесе на тие млади луѓе. Продолжение на маките на преживеаните, кои треба самите да ги носат, оставени на милост и немилост на државата која требаше да ги заштити“, велат од „Кој е следен“.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од...
Повеќе
Ctrl - Z

Јуроп Хаус организира едукативни и културни активности за младите во Кочани

Почнувајќи од септември, па се до крајот на годината, во Кочани, Јуроп хаус ќе реализира низа активности кои ќе бидат посветени на учениците од...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската армија има...
Повеќе
Македонија

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

На 15.09.2025 во 15:30 часот во СВР Велес е пријавено е дека на ул.,,Кочо Рацин“ во Велес е пронајдено женско лице со повреди по телото од остар предмет. На местото излегоа...
Повеќе
Подглавна секција

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Роберт Редфорд, ѕвездата на холивудските класици, вклучувајќи ги „Буч Касиди“ и „Санденс Кид“, „Стинг“ и „Сите луѓе на претседателот“, почина на 89-годишна возраст. Во изјава за „Њујорк тајмс“, неговиот публицист изјави дека...
Повеќе
Главна секција

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено, од Основниот кривичен суд е побарано да...
Повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската...

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Службените возила добиваат нови таблици, граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреби

Кој кого победи на досегашните локални избори: ВМРО-ДПМНЕ – СДСМ 4:3

Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст