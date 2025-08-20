Вечерва почнува Меѓународниот салон за стрип „Велес 2025“

Вечерва во Европската куќа во Велес ќе се отвори 22 издание на Меѓународниот салон за стрип „Велес 2025“. На манифестацијата ќе се доделат награди, дипломи и признанија за годинашниот меѓународен стрип-конкурс и ќе се отвори изложбата од избрани дела по истиот конкурс. Ќе бидат претставени и стрипови по повод 15 години од издавањето на балканскиот стрип серијал „Вековници“, чиј промотер ќе биде Марко Стојановиќ од Лесковац, Србија.

Како што информираа претходно од Стрип-центарот на Македонија, годинава, на традиционалниот стрип-конкурс се пријавиле рекордни 396 автори од цел свет, од кои 164 се од нашата земја, а вечерва ќе се прогласат најдобрите.

„Активностите продолжуваат и утре кога ќе започне вториот сегмент на салонот, односно седмата по ред ред стрип колонија. До 24 август во излетничкото место Нежилово стрип автори од разни генерации од Бугарија, Србија и Македонија заеднички ќе крираат свои стрипови“, вели Томе Трајков, еден од координаторите проектот.