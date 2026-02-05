„Вашингтон пост“ спроведе широка рунда отпуштања, што ги оштети редакциите за спорт, лолкални вести и меѓународното известување на организацијата, пренесувс Вашингтон Пост.

Компанијата отпушти околу 30 отсто од сите свои вработени, според две лица запознаени со одлуката. Тоа вклучува луѓе од деловната страна и повеќе од 300 од околу 800 новинари во редакцијата, велат изворите.

Кратењата се знак дека Џеф Безос, кој стана еден од најбогатите луѓе во светот продавајќи работи на интернет, сè уште не сфатил како да изгради и одржува профитабилно издание на интернет. Весникот се прошири во текот на првите осум години од неговото сопствеништво, но компанијата неодамна се распадна.

Мет Мареј, извршен уредник на „Пост“, во телефонски разговор во среда наутро со вработените во редакцијата изјави дека компанијата изгубила премногу пари предолго и не ги задоволувала потребите на читателите. Тој рече дека сите рубрики ќе бидат погодени на некој начин и дека резултатот ќе биде издание фокусирано уште повеќе на национални вести и политика, како и на бизнис и здравство, а многу помалку на други области.

„Ако ништо друго, денес се работи за позиционирање себеси за да станеме посуштински за животот на луѓето во она што станува се попренатрупан, конкурентен и комплициран медиумски пејзаж“, рече Мареј. „И по неколку години кога, искрено, The Post имаше тешкотии.“

Мареј дополнително го објасни образложението во мејл, велејќи дека The Post е „премногу вкоренет во поинаква ера, кога бевме доминантен, локален печатен производ“ и дека сообраќајот преку интернет-пребарување, делумно поради порастот на генеративната вештачка интелигенција, се намалил за речиси половина во последните три години. Тој додаде дека „дневниот обем на објави на The Post значително се намалил во последните пет години“.

Во интервју во среда попладне, Мареј дозволи можност The Post на крајот повторно да го зголеми својот редакција, велејќи дека не очекува ова да биде „последниот крај на сè-се-се-отпечаток на нашиот редакција засекогаш“. Тој рече дека новинарите од различни делови ќе продолжат да се здружуваат на сториите, и покрај предупредувањата од вработените што заминуваат дека намалувањата би можеле да ја попречат способноста на членовите на персоналот да работат заедно.

„Не можеме да бидеме сè за сите луѓе, но мислам дека таков вид соработка и таков вид работа низ редакцијата ќе продолжи и ќе продолжи да го издвојува нашето новинарство“, рече Мареј.

Спортската рубрика на „Пост“ ќе се затвори, иако некои од неговите новинари ќе останат и ќе се префрлат во одделот за репортажи за да ја покриваат културата на спортот. Метро рубриката на „Пост“ ќе се намали, а делот за книги ќе се затвори, како и дневниот подкаст за вести „Пост известува“.

Мареј им кажа на вработените дека иако меѓународното известување на „Пост“ исто така ќе биде намалено, новинарите ќе останат на речиси десетина локации. Репортери и уредници на Блискиот Исток беа отпуштени, како и во Индија и Австралија. Во интервјуто, Мареј ја презеде одговорноста за намалувањата, велејќи дека тие се дел од план што го составил со својот тим.

Питер Фин, уредникот на рубриката, побара да биде отпуштен, наместо да биде вклучен во планирањето на намалувањата откако ќе дознае за нивниот обем, според две лица запознаени со неговата одлука.

Додека е-поштата со која се известуваат вработените дека се отпуштени почна да пристигнува во поштенските сандачиња, новинарите во „Пост“ почнаа да ги известуваат своите колеги дека нивните работни места се намалени. „Елиминирани“, „Елиминирани“, „Елиминирани“, гласеше нивната меѓусебна порака.

Некои од заминувањата ја шокираа редакцијата, вклучително и онаа на еден дописник од Украина кој беше отпуштен додека работеше во воена зона, како и намалувањето на бројот на сите фотографи. Спортски новинар во Италија за Зимските олимписки игри рече дека ќе продолжи да поднесува статии и покрај тоа што е отпуштен.

Безос го ангажираше Вил Луис како издавач кон крајот на 2023 година за да најде пат кон профитабилност за The Post, кој страдаше од намалување на публиката и намалување на претплатите. Луис експериментираше со неколку промени за да ја трансформира организацијата, особено прифаќајќи ја вештачката интелигенција за напојување на коментарите, подкастите и агрегацијата на вести.

Голем дел од неговиот мандат беше бурен, вклучително и реконструкција на раководството на редакцијата и проверка на неговите врски со скандалот со прислушување телефони додека работеше за News Corp. Непосредно пред претседателските избори во 2024 година, Луис објави нова политика од Безос со која се прекинуваат претседателските поддржувања од страна на уредничкиот одбор на The Post, што блокираше нацрт-поддршка на демократскиот кандидат, потпретседателката Камала Харис. Стотици илјади претплатници на Post ги откажаа своите претплати како одговор.

На состанок на персоналот во 2024 година, Луис предупреди дека „Вашингтон пост“ е во неволја. „Губиме големи суми пари“, рече тој. „Вашата публика се преполови во последните години. Луѓето не ги читаат вашите работи.“

На крајот од 2024 година, Безос ја опиша борбата во интервју на конференција организирана од „Њујорк тајмс“: „Го спасивме „Вашингтон пост“ еднаш, а ќе го спасиме и втор пат.“