По вчерашната посета на Бугарија, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеји денеска оствари посета на Северна Македонија. Вчера од Софија ја испрати пораката дека прашањето за почеток на преговори за членство на Северна Македонија во ЕУ треба да се реши до јуни годинава, а денеска Вархеји се сретна со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, со заменикот на претседателот на Владата за европски прашања Бојан Маричиќ и со министерот за надворешни работи Бујар Османи.

Вархеји денеска не даваше изјави за медиумите, но по средбите се огласи на Твитер. Тој по средбата со премиерот Димитар Ковачевски истакна дека постои посветеност за продолжување на напорите за започнување на пристапните преговори пред крајот на француското евро-претседателство, кое инаку завршува на крајот на јуни и дека нема време за губење и процедурите мора да се забрзаат.

Good exchange w/ FM ⁦@Bujar_O⁩ . The war in 🇺🇦 showed that peace & security are not taken for granted. The EU & its closest partners need to remain united in the strategic interest of the whole WB region. I thanked for all the support 🇲🇰 has given to the Ukrainian refugees. pic.twitter.com/K8EZJmNOqJ

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 27, 2022