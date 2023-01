Министерството за одбрана на Обединетото Кралство го изготви новиот брифинг за разузнавачките информации за она што се случува во Украина и истиот се фокусира на платеничката група Вагнер, пренесува „Гардијан“.

Во извештајот, меѓу другото, се вели дека„ речиси е сигурно дека групата сега командува со до 50.000 борци во Украина и стана клучна компонента на украинската кампања“.

Британското министерство за одбрана вели дека Вагнер доживеала извонредно брз развој, наведувајќи дека Евгениј Пригожин признал дека го основал Вагнер во септември 2022 година, додека во октомври отворил седиште во Санкт Петербург.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 January 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 20, 2023