Земјотрес со јачина од 4,2 степени по Рихтерова скала рано утрово ја погоди Албанија, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (ЕМСЦ). Потресот кој се случил две минути пред 3:00 часот наутро со епицентар на 48 километри западно од Призрен е почувствуван и во Македонија, Црна Гора, Србија и на југот на Косово.

Според информациите на ЕМСЦ, земјотрес утрово ја погоди и Грција, во реонот на Халкидики. Центарот извести дека во изминативе 24 часа во Грција биле регистрирани 11 помали потреси, меѓу кои и еден во Калитеа.

⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) about 20 km N of #Chalkída (#Greece) 2 min ago (local time 06:28:08)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗

— EMSC (@LastQuake) April 10, 2022