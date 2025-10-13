пон, 13 октомври, 2025

Утрово почнува предавањето на израелските заложници во Газа, ќе ги преземе Црвениот крст

Хамас претходно објави список на лица кои ќе се ослободат, тие се држени во Газа од нападите на 7 октомври 2023 година

Сања Наумовска

Фото: https://x.com/Israel

Предавањето на 48 израелски заложници, од кои се верува дека 20 се живи, се очекува да започне во Газа. Заложниците ќе бидат предадени на Црвениот крст, кој ќе ги предаде на израелската војска. Возила на Црвениот крст се видени во Газа, а израелски хеликоптери чекаат веднаш надвор од Појасот.

Израелски безбедносен функционер потврди дека првите заложници ќе бидат ослободени утрово, а израелските одбранбени сили се подготвуваат за трансфер и враќање на заложниците како дел од спроведувањето на договорот, во утринските часови, почнувајќи од 8 часот во северниот дел на Појасот Газа.

„Времето може да се промени, а ажурирањата ќе бидат дадени штом ќе бидат достапни информации.“, посочи тој.

Црвениот крст е во северниот дел на Појасот Газа каде што неколку израелски заложници ќе бидат префрлени до нив, а оттаму, се верува дека Црвениот крст ќе ги префрли во дел од Газа контролиран од израелската војска, по што ќе бидат однесени во воената база Реим во јужен Израел каде што ќе бидат повторно обединети со своите семејства.

Хеликоптери на израелските воздухопловни сили се подготвени веднаш да ги пренесат сите заложници во болница на кои им е потребна итна медицинска помош.

Хамас претходно објави список на лица кои ќе се ослободат. Тие се држени во Газа од нападите на 7 октомври 2023 година. Во меѓувреме, толпи народ се собираат во Тел Авив чекајќи вести за ослободувањето на заложниците.

Во замена за заложниците, Израел ќе ослободи 250 палестински затвореници и повеќе од 1.700 притвореници.

Се очекува Доналд Трамп да пристигне во Израел подоцна утрово – потоа ќе се упати кон Египет каде ќе му се придружат околу 20 светски лидери. На пат кон регионот, Трамп прогласи дека војната е завршена во Газа – иако следните фази од договорот меѓу Израел и Хамас сè уште треба да се преговараат.

