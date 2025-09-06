саб, 6 септември, 2025

Утрово е почувствуван земјотрес на територија на Валандово и Струмица

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Струмица и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала

Фото: Земјотрес во Струмица, Илустрација Мета.мк

Според најновите информации од телеметриската сеизмолошка мрежа на РСМ, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно математичкиот факултет во Скопје, ноќва во 02 часот и 13 минути, регистиран бил земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Валандово, 116 км југоисточно од Скопје.

Според Рихтеровата локална магнитуда се работи за земјотрес од ML2.2, којшто прво започнал и имал епицентар во Валандово, потоа се раширил на околните места.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Струмица и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала.

За потребите на сеизмолошките истражувања, од опсерваторијата и мрежата барадаат доколку сте го почувствувале земјотресот, да се пополни прашалникот или да се јавите на 112 да се кажат сите инфорамции.

