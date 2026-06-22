Граѓанската иницијатива „Стоп за Усје“ утре во Скопје ќе организира протест против Цементарницата Усје. Во моментов во тек е обновата на А-интегрираната дозвола за капацитетот, за која активистите велат дека нема да ги следи европските стандарди, како што најавија од Министерството за животна средина. Од „Стоп за Усје“ посочуваат дека цементарницата бара работењето со новата дозвола да биде според досегашните стандарди, утврдени пред дваесетина години.

„Усје бара продолжување на загадувањето по застарени стандарди. Наместо усогласување со европските стандарди и најдобрите достапни техники, компанијата бара да продолжи да работи со истите гранични вредности за загадување од 2007 година. Во барањето нема конкретни мерки за намалување на емисиите, а предлозите на граѓанското општество се игнорирани. Со вакво барање, Усје практично бара да продолжи да ги труе скопјани со застарени стандарди кои не одговараат на европските норми. МЖСПП не смее да усвои неусогласена и незаконска дозвола. Наместо тоа, мора да ги вгради предлозите на граѓанското општество и да обезбеди усогласување со најдобрите достапни техники, за да се заштити здравјето на граѓаните и квалитетот на воздухот во Скопје“, посочуваат граѓанските активисти.

Министерот за животна средина и просторно планирање, Муамет Хоџа, пак, тврди дека цементарницата нема да добие дозвола по старите стандарди.

,,По барање на МЖСПП, Усје уште сега ќе ги имплементира најновите и построги еколошки стандарди, иако новиот закон за индустриски емисии стапува на сила дури во септември 2027 година. Истото ќе важи за сите оператори кои поседуваат А интегрирана еколошка дозвола. Со оглед на тоа што по 2027 година сите дозволи ќе мора да се ревидираат, логично е секое тековно обновување да се врши според идните, повисоки критериуми за заштита на амбиенталниот воздух и околината,“ вели Хоџа.

Тој информира дека институционалниот рок за увид во барањето за дозвола за УСЈЕ сè уште тече, барањето за дозвола е објавено на 22 мај на веб-страницата на Министерството и доставено до Општина Кисела Вода и Град Скопје, а законскиот рок за поднесување забелешки завршува денеска.

„Во првата недела од јули ќе се одржи јавна расправа на територијата на Општина Кисела Вода, каде што е лоцирана фабриката. Заради целосна транспарентност, Министерството јавно ќе го објави целиот записник. Протестот е загарантирано уставно право кое јас секогаш ќе го поддржам, но во овој случај има јасна законска процедура. Имаме отворен дијалог и претстојна јавна расправа, ги повикувам сите граѓани и активисти активно да се вклучат “, потенцираше Хоџа.

Протестот ќе започне во 18 часот пред Собранието и ќе се движи до Министерството за животна средина.