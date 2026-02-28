Уставниот суд на Република Северна Македонија од 4 март започнува со директен пренос на седниците.

Јавноста ќе може во живо да ги следи седниците преку официјалната веб-страница, како и преку канали на Судот на YouTube и Facebook.

Како што велат од судот, граѓаните на овој начин ќе добијат можност во реално време да го следат текот на расправите, аргументите во процесот на одлучување и начинот на кој се носат одлуките од значење за правниот поредок.

Од Судот посочуваат дека одлуката е донесена со мнозинство гласови од актуелниот состав, со цел унапредување на транспарентното и отчетно институционално работење и зајакнување на довербата во правната држава.