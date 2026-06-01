На денешното рочиште обвинетиот призна вина и судот му определи условна осуда – казна затвор во траење од 1.6 години доколку во наредните 3 години стори друго кривично дело, соопштија во Основниот кривичен суд.

Р.Р., кој е член на обезбедувањето на премиерот, претходно доби осум дена притвор по пријава за семејно насилство, откако неговата сопруга пријавила дека била физички нападната во семејниот дом.

Во информацијата од билтенот на МВР настанот се случил на 2 мај.

„На 2 мај во 23 часот полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Р.Р. од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од неговата 37-годишна сопруга. Таа пријавила дека во семејниот дом била физички нападната, дека ѝ биле упатени закани и дека ѝ бил оштетен мобилниот телефон“, беше наведено во билтенот на МВР.