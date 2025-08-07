чет, 7 август, 2025

Условна казна и забрана за влез за Германец кој ширел омраза пред натпреварот Шкендија–Карабах

Пријавениот на 05.08.2025, непосредно пред фудбалскиот натпревар помеѓу ФК „Шкендија“ и ФК „Карабах“, со истакнување и веење на знаме на „Голема Албанија“ и со натпис „Автохтона“, предизвикал чувство на омраза, раздор и нетрпеливост врз основа на етничка припадност

МетаОд: Мета

-

Фото: Фејсбук профил на МВР

СВР Скопје поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје по итна постапка против државјанин на Германија за кривично дело „предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа“  од член 319 од Кривичниот законик.

Пријавениот на 05.08.2025, непосредно пред фудбалскиот натпревар помеѓу ФК „Шкендија“ и ФК „Карабах“, со истакнување и веење на знаме на „Голема Албанија“ и со натпис „Автохтона“, предизвикал чувство на омраза, раздор и нетрпеливост врз основа на етничка припадност. Полициски службеници го лишиле од слобода додека Основниот кривичен суд Скопје веднаш изрече пресуда со која обвинетиот го огласи за виновен и го осуди на условна казна затвор од две години и донесе одлука да го протера и да му забрани влез во државава во следните пет години.

ПОВРЗАНО

Македонија

МВР ќе реагира на говор на омраза при спортски натпревари

Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани и членови на навивачки групи да ги бодрат своите спортски клубови, но да навиваат спортски, исклучиво...
Повеќе
Македонија

Говорот на омраза како пречка – урбана акција што ги судира граѓаните со проблемот

Во поларизирано општество како нашето, говорот на омраза сè почесто станува дел од секојдневието. Тој не го нарушува само комуникацискиот и социјалниот простор, туку...
Повеќе

Најнови

Македонија

Условна казна и забрана за влез за Германец кој ширел омраза пред натпреварот Шкендија–Карабах

СВР Скопје поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје по итна постапка против државјанин на Германија за кривично дело „предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга...
Повеќе
Македонија

Зголемени температури во следните неколку дена – да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето

Министерството за здравство предупредува на значителен пораст на температурите во наредните денови и апелира до граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран. Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи...
Повеќе
Македонија

„Визер“ најавува нова рута од Скопје до Келн

Унгарската авиокомпанија „Wizz Air“ ја најави новата директна рута што ќе ги поврзува Скопје и Келн. Билетите се веќе достапни на официјалната веб-страница wizzair.com и преку мобилната апликација „WIZZ“, по почетна...
Повеќе
Македонија

Ранливите семејства и пензионерите ќе добијат помош за да си купат инвертер клима

Најранливите семејства ќе добијат помош за да купат инвертер клими и на тој начин да ги намалат трошоците за електрична енергија и затоплување. Министерството за енергетика објави оглас на кој ќе...
Повеќе

Условна казна и забрана за влез за Германец кој ширел омраза пред натпреварот Шкендија–Карабах

СВР Скопје поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје по итна постапка против државјанин на Германија за кривично дело „предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска...

Зголемени температури во следните неколку дена – да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето

„Визер“ најавува нова рута од Скопје до Келн

Ранливите семејства и пензионерите ќе добијат помош за да си купат инвертер клима

Titans Quest 2 скриншот од YouTube

Titans Quest 2 е во ран пристап но може да се купи и игра тековната верзија на Steam

Компаниите во најголем дел се од секторите трговија, градежништво и индустрија

Сојузот на стопански комори на Македонија разреши двајца потпретседатели

ССНМ бара минималната новинарска плата да се изедначи со примањата на новинарите од регионот

Нефункционален аква парк, објекти и дотраена опрема утврдиле ревизорите во СЦ „Борис Трајковски“

Уапсени двајца пијани возачи кои предизвикале сообраќајни незгоди

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Зголемени температури во следните неколку дена – да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето

„Визер“ најавува нова рута од Скопје до Келн

Ранливите семејства и пензионерите ќе добијат помош за да си купат инвертер клима