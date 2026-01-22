Седум земји, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Турција и Египет, велат дека ќе се приклучат на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп. Тие ќе се приклучат на Израел, кој исто така јавно го потврди своето учество претходно. Во средата вечерта Трамп рече дека Владимир Путин, исто така, се согласил да се придружи – но рускиот претседател рече дека неговата земја сè уште ја проучува поканата.

Првично се сметаше дека одборот ќе има за цел да помогне во завршувањето на двегодишната војна меѓу Израел и Хамас во Газа и да ја надгледува реконструкцијата. Но, неговата предложена повелба не ја споменува палестинската територија и се чини дека е дизајнирана да ги замени функциите на ОН.

Сепак, Саудиска Арабија рече дека групата земји со муслиманско мнозинство – Саудиска Арабија, Турција, Египет, Јордан, Индонезија, Пакистан и Катар – ја поддржуваат целта за консолидирање на траен прекин на огнот во Газа, поддршка на реконструкцијата и унапредување на она што го опишаа како праведен и траен мир.

На Светскиот економски форум во Швајцарија, Трамп им рече на новинарите дека Путин ја прифатил неговата покана за приклучување. „Тој беше поканет, тој прифати. Многу луѓе прифатија“, рече Трамп.

Путин брзо одговори, велејќи дека поканата е во фаза на разгледување, објави Ројтерс. Тој рече дека Русија е подготвена да обезбеди 1 милијарда долари од замрзнатите руски средства и дека го смета одборот за првенствено релевантен за Блискиот Исток. Не е јасно колку земји се поканети да се приклучат на новото тело на Трамп – Канада и Велика Британија се меѓу нив, но сè уште не одговориле јавно. ОАЕ, Бахреин, Албанија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Унгарија, Казахстан, Мароко и Виетнам веќе се пријавија.

Во среда, Ватикан, исто така, потврди дека папата Лав добил покана. Во разговор со новинарите во среда, државниот секретар на Ватикан, кардиналот Пјетро Паролин, рече дека на папата ќе му треба време да размисли дали да учествува.

Сепак, словенечкиот премиер Роберт Голоб рече дека ја одбил поканата бидејќи телото опасно се меша во поширокиот меѓународен поредок.

Протечен документ вели дека повелбата на Одборот за мир ќе стапи во сила откако три држави формално ќе се согласат да бидат обврзани со неа, при што земјите-членки ќе добијат обновливи тригодишни мандати и постојани места достапни за оние што придонесуваат 1 милијарда долари, се вели во него.

Повелбата го прогласи телото за меѓународна организација со мандат да извршува функции за градење мир според меѓународното право, при што Трамп е претседател – а одделно и претставник на САД – и има овластување да назначува членови на извршниот одбор и да создава или распушта помошни тела.

Минатиот петок, Белата куќа именуваше седум члена на основачкиот Извршен одбор, вклучувајќи го државниот секретар на САД, Марко Рубио, претставникот за Блискиот Исток, Стив Виткоф, зетот на Трамп, Џаред Кушнер, и поранешниот премиер на Велика Британија, Тони Блер.