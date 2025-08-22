пет, 22 август, 2025

Уште една измама со лажна сообраќајка, тетовчанка измамена за сума од 16.000 евра и 10.700 швајцарски франци

Според пријавеното, лицето ја контактирало телефонски, се претставило како лекар и ѝ кажало дека нејзината ќерка предизвикала сообраќајна несреќа, при што се здобила со тешки телесни повреди и дека треба да плати за неопходната операција

МетаОд: Мета

-

Фото: Photo by Gilles Lambert on Unsplash

На 21.08.2025 во 14:40 часот во СВР Тетово, 79-годишна тетовчанка пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 16.000 евра и 10.700 швајцарски франци.

Според пријавеното, лицето ја контактирало телефонски, се претставило како лекар и ѝ кажало дека нејзината ќерка предизвикала сообраќајна несреќа, при што се здобила со тешки телесни повреди и дека треба да плати за неопходната операција. Како што е пријавено, таа парите ги фрлила од балкон на едно лице, а подоцна дознала дека била измамена.

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

ПОВРЗАНО

Македонија

Општинар во Шуто Оризари со лажни налози си присвоил околу 58 илјади евра од општинскиот буџет

Раководител на сектор во општина Шуто Оризари, на основа на наводно одржување училишни објекти, присвоил 3.600.000 денари, односно околу 58 илјади евра, соопшти Министерството...
Повеќе
Подглавна секција

Измамена 83 годишна жена од Тетово за сума од 2.000 евра

Осумдесет и три годишна жена од Тетово пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 2.000 евра, соопштуваат во Министерството за внатрешни...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Најавата за најновата Souls игра во развој наиде на скептицизам според прикажаниот трејлер дека играта нема да изгледа баш така. Насловот на играта е La Divina Commedia според книгата „Божествената Комедија“...
Повеќе
Подглавна секција

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

На локален пат во село Колибари, кичевско, 15 годишна малолетничка од селото, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот, а од здобиените повреди на...
Повеќе
Подглавна секција

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад

Газа и околната територија официјално страдаат од целосен глад, објави глобална група експерти, речиси две години по почетокот на немилосрдната војна во која Израел го блокираше влегувањето на поголемиот дел од...
Повеќе
Економија

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС). „Во јуни 2025 година, во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по...
Повеќе
La Divina Commedia скриншот 3 од YouTube

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Најавата за најновата Souls игра во развој наиде на скептицизам според прикажаниот трејлер дека играта нема да изгледа баш така. Насловот на играта е La Divina Commedia според книгата...

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад

Просечната месечна исплатена бруто плата во јуни била 68.340 денари

Уште една измама со лажна сообраќајка, тетовчанка измамена за сума од 16.000 евра и 10.700 швајцарски франци

Уапсен велешанец, запалил сува трева и предизвикал пожар

Општинар во Шуто Оризари со лажни налози си присвоил околу 58 илјади евра од општинскиот буџет

Судијка во Мајами нареди затворање на мигрантскиот камп „Алигатор Алкатраз“

ДЗС: Дождот помогна да се изгаси пожарот на Јасен

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
La Divina Commedia скриншот 3 од YouTube

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад