Жител на Таор е во притвоор откако со голи раце си ја задавил сопругата, а потоа ја пријавил за исчезната, соопштија денеска во Основното јавно обвинителство (ОЈО).

На 25 јуни во селото Летевци, осомничениот во услови на семејно насилство со умисла ја лишил од живот својата сопруга. Тој вечерта ја зел својата сопруга од нејзиното работно место со автомобил и ја однел на тешко пристапен терен, каде физички ја нападнал. Потоа, со сила ја притиснал во пределот на вратот и истовремено ѝ ги затворил устата и носот, спречувајќи ја да дише.

И покрај тоа што жената пружала отпор, таа не успеала да се ослободи и починала на местото на настанот. Осомничениот потоа го прикрил нејзиното тело, оставајќи го под гранки меѓу дрвја, по што следниот ден во полиција пријавил дека сопругата му е исчезната.

Два дена подоцна, на 27 јуни, тој им кажал на тројца познаници дека знае каде се наоѓа жената, тврдејќи дека таа му се појавила во сон и му ја покажала локацијата. Заедно со нив се упатил на местото, каде тие го забележале телото и веднаш ја известиле полицијата.

„На 27 јуни, на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената, бидејќи му се појавила во сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција“, стои во соопштението на ОЈО Скопје.

Од Обвинителството посочуваат дека јавниот обвинител оценил дека постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, можност за влијание врз сведоци и ризик од повторување на делото. Поради тоа, до судијата за претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје е доставен предлог за определување мерка притвор.

„Во прилог на ова, обвинителството особено го имаше предвид видот и тежината на кривичното дело, како и начинот на неговото извршување кој вклучува претходен период на планирање, но и временски период по настанот во кој осомничениот го прикривал телото на оштетената, истовремено создавајќи привидна слика на загрижен сопруг кој активно учествува во нејзиното барање и обидувајќи се да си создаде алиби за да избегне кривичен прогон. Од тие причини, јавниот обвинител до судијата за претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор“, се вели во соопштението на ОЈО Скопје.