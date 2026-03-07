Носачот на авиони УСС „Џералд Р. Форд“ сега дејствува на Блискиот Исток, додека војната меѓу Соединетите Американски Држави и Иран се приближува кон својата втора недела, соопшти американската морнарица.

Пентагон во петокот објави фотографии на кои се гледа како „Форд“ и разурнувачот УСС „Бејнбриџ“ во четвртокот минуваат низ Суецкиот канал.

Со ова, најновиот носач на авиони на американската морнарица влегува во зоната на одговорност на Централната команда на САД, каде што бунтовниците Хути, поддржани од Иран, во изминатите две и пол години напаѓаа и американски воени бродови и трговски бродови.

Откако започна војната со Иран минатата сабота, Хутите изразија поддршка за Техеран, но не соопштија дали планираат повторно да започнат напади врз бродови.

Во меѓувреме, следниот носач на авиони што се очекува да биде распореден од САД ја заврши својата обука во четвртокот, соопшти морнарицата.

УСС „Џорџ Х. В. Буш“, неговата придружба и воздушното крило ја завршиле сложената заедничка обука што сите ударни групи на носачи на авиони мора да ја поминат пред да бидат сертифицирани за ангажман.

Во соопштението од морнарицата е наглсено дека ударната група сега е подготвена за распоредување.

Во моментов две ударни групи на носачи на авиони се распоредени во регионот на Блискиот Исток додека конфликтот со Иран продолжува.

Додека „Форд“ се наоѓа во Црвеното Море, носачот УСС „Абрахам Линколн“ оперира во Арапското Море, според најновиот извештај за движењето на флотата.

Иран во два наврати соопшти дека го гаѓал овој носач на авиони со ракети и дронови.

Во пресрет на нападите на администрацијата на Доналд Трамп врз Иран минатата недела, Министерството за одбрана во средината на февруари го испрати „Форд“ на Блискиот Исток како дел од продолжено распоредување кое, според извештаите, би можело да трае до мај.

Според состојбата оваа недела, продолжувањето на мисијата значи дека распоредувањето на носачот „Форд“ би можело да трае вкупно 11 месеци, изјави заменик-началникот на поморските операции, адмирал Џим Килби, пред законодавците во средата.