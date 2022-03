Двајца новинари на Фокс њуз – продуцентката Олександра Кувшинова и снимателот Пјер Закржевски – беа убиени во нападот надвор од Киев, во кој беше ранет дописникот Бенџамин Хол, потврдија во вторникот американската мрежа и нејзините новинари, пренесе британски Гардијан.

Фокс њуз во соопштение ја објави само смртта на Закржевски, државјанин на Ирска. Украинските власти и новинарите на Фокс њуз потврдија дека во нападот била убиена и Кувшинова.

„РИП Пјер и Саша“, напиша дописникот на Фокс њуз од Пентагон, Лукас Томлинсон, на Твитер, споделувајќи неодамнешна слика од двајцата.

RIP Pierre and Sasha. From our last correspondence:

I will effort to get as much of this on TV to help Ukrainians in every way possible. Keep Smiling.

Pierre pic.twitter.com/StinVdSfFK

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 15, 2022