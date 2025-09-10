Урсула фон дер Лајен повика на суспензија на трговијата на ЕУ со Израел

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, повика на прекин на трговијата со Израел, додека зборуваше за „болната“ неспособност на Европа да одговори на војната во Газа и последователната хуманитарна катастрофа, пренесува Гардијан.

Во својата најопширна осуда досега на израелската влада, фон дер Лајен ги критикуваше плановите за нелегални населби што би го поделиле окупираниот Западен Брег на половина, како и поттикнувањето насилство од страна на екстремистичките израелски министри, како „јасен обид за поткопување на решението за две држави“.

Таа ги даде овие забелешки за време на нејзиниот годишен говор за „состојбата на унијата“ пред Европскиот парламент во Стразбур, во кој таа опиша еден турбулентен свет каде што „се цртаат бојни линии“ и „зависностите се безмилосно вооружени“.

Како одговор на руските прекршувања на полскиот воздушен простор преку ноќ, таа рече дека Европа „е во целосна солидарност со Полска“, линија што ги поттикна европратениците да станат на нозе аплаудирајќи во знак на поддршка. Фон дер Лајен продолжи, повикувајќи ја Европа да изврши поголем притисок врз рускиот претседател, Владимир Путин, да дојде на преговарачката маса.

Тоа беше борбен говор по напнатото лето кога фон дер Лајен доби жестоки критики за пристапот на ЕУ кон хуманитарната катастрофа во Газа, како и за нејзиниот многу критикуван трговски договор со Доналд Трамп. Во меѓувреме, шумските пожари интензивирани од климатската криза проголтаа европско земјиште еквивалентно на една третина од големината на Белгија.

Опишувајќи ја неможноста на Европа да се согласи за одговор на Газа како болна, фон дер Лајен рече дека извршната власт на ЕУ ќе ја замрзне својата билатерална поддршка за Израел, освен средствата за групите на граѓанското општество и меморијалниот центар за холокаустот Јад Вашем. Комисијата, исто така, ќе поднесе предлози за суспендирање на трговските делови од договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел и ќе нацрт-санкции против израелските екстремистички министри и насилните доселеници на Западниот Брег, рече таа.

Останува нејасно дали поделената ЕУ ќе најде мнозинство за суспендирање на трговијата, бидејќи помалку амбициозната мерка за замрзнување на учеството на Израел во истражувачката програма на ЕУ останува блокирана. Комисијата претходно разгледуваше санкции против двајца крајно десничарски израелски министри, Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрих, поради нивните запалувачки изјави против луѓето во Газа, но не го поднесе предлогот, плашејќи се дека нема да добие потребна едногласност.

Фон дер Лајен, исто така, ја повтори својата желба да се стави крај на принципот на одлуки базирани на консензус што ја регулираат европската надворешна политика, велејќи дека е време да се „ослободиме од оковите на едногласноста“.

Во широк говор во кој се обрати на критичарите од нејзината лева страна, таа вети дека ќе остане на курсот на климатската агенда на ЕУ, вети стратегија за искоренување на сиромаштијата во Европа до 2050 година и го откри својот интерес за „пионерските“ ограничувања на социјалните медиуми за деца во Австралија. Таа објави дека панел од експерти ќе го разгледа најдобриот пристап за Европа, велејќи: „Родителите, а не алгоритмите, треба да ги одгледуваат нашите деца“.

Говорот беше и одговор на критиките од нејзината левица за неактивноста на ЕУ кон Израел.

Лидерката на социјалистите во Европскиот парламент, Ираче Гарсија Перез, ги поздрави чекорите, но рече дека се „премногу малку, предоцна“. Лидерката на социјалистите, исто така, го нападна трговскиот договор на ЕУ со Доналд Трамп, кој беше претставен на голф теренот на американскиот претседател во шкотското одморалиште Тарнбери. Гарсија Перез рече дека трговскиот договор е „неприфатлив“ и „злоупотреба на моќта“ и дека фон дер Лајен отишла во Шкотска за да ја закопа „нашата стратешка автономија под терен за голф“.

Понекогаш фон дер Лајен се соочуваше и со навреди од крајно десничарските европратеници, сега третата најголема група во Европскиот парламент, кои ја исвиркаа кога зборуваше за својата загриженост за намалувањето на стапките на вакцинација и се налутија кога најави нова европска иницијатива за борба против дезинформациите.

Таа го бранеше својот трговски договор со Трамп, велејќи дека целосна трговска војна со САД би довела до хаос. „Договорот обезбедува клучна стабилност во нашите односи со САД во време на сериозна глобална несигурност“, рече таа, тврдејќи дека некои од конкурентите на ЕУ имаат полоши услови со САД.

Таа повика на повеќе санкции поради Украина и рече дека, со сојузниците, Европа разгледува побрзо постепено укинување на руските фосилни горива, ограничување на флотата во сенка што се користи за транспорт на руска нафта низ целиот свет, како и мерки против земјите што ѝ помагаат на Русија да ги избегне санкциите.

Фон дер Лајен не одговори директно на извештаите дека Трамп побарал од ЕУ да воведе 100% царини за Индија и Кина во обид да го принуди Путин на преговарачка маса. Двете земји се големи купувачи на руска нафта и се домаќини на компании кои дејствуваат како посредници со продажба на западни стоки на руски купувачи, избегнувајќи ги санкциите од Европа и САД.

Таа рече дека ЕУ итно работи на „ново решение за финансирање на воените напори на Украина“ врз основа на проценети 300 милијарди евра (260 милијарди фунти) замрзнати руски средства на запад. Таа ја предложи идејата за заем за репарации за Украина што би ги оставил руските средства правно недопрени.

ЕУ зема камата од руските средства што се чуваат во блокот, но не се запре со целосна конфискација, плашејќи се од штетни последици за стабилноста на еврозоната.