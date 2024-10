Ураганот Милтон ја пустоши Флорида, има жртви и прекин на струја за повеќе од 2 милиони жители

Ураганот Милтон ја зафати Флорида како бура од трета категорија, внесувајќи уште поголеми штети на брегот кој сè уште е опустошен од ураганот Хелена кој се случи само пред неколку недели. Овој нов ураган ги погодил градовите со ветрови од над 160 км на час, откако создаде големи торнада.

Бурата започнала да се движи кон југот на Флорида, каде што предизвикала големи одронувања на земјата на островот Сиеста Ки, во близина на Сарасота, околу 112 километри јужно од Тампа. Ситуацијата во областа Тампа сè уште е во голема вонредна состојба бидејќи биле забележани повеќе од 41 сантиметар дожд, поради што Националната метеоролошка служба предупредила на поројни поплави, пишува Асошиетед прес.

Тропикана Филд, домот на зраците на заливот Тампа во Санкт Петербург е тешко оштетен. Голем број на снимки од вечерта покажуваат дека огромен број домови се целосно оштетени, посебно нивните покриви се целосно откорнати.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe

— NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024