Кубанските власти работат на обновување на струјата во земјата со 11 милиони жители откако ураганот Иан го зафати западниот регион со силни ветришта и опасно невреме, што предизвика затемнување на целиот остров, пренесе Си-ен-ен.

Целата Куба остана без струја откако Иан со налети на ветар до 250 километри на час предизвика огромни штети и поплави.

TROPICAL UPDATE: @NOAA‘s #GOES16🛰️ is monitoring the movement and #lightning with major #Hurricane #Ian this afternoon. Its winds have increased to 120 mph as it continues to push through the Gulf of Mexico. Latest: https://t.co/tVU2sBnFSx #FLwx pic.twitter.com/ChFpLd7j4y

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) September 27, 2022