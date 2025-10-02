Упатството на ААВМУ за политичко рекламирање на седница на Уставен два дена пред изборен молк

Уставниот суд на 15 октомври ќе ја разгледува иницијативата на Левица со која партијата го оспорува Упатството на ААВМУ за платено политичко рекламирање во пресрет на локалните избори. Седницата е закажана само два дена пред почетокот на изборниот молк за Локалните избори 2025, кои ќе се одржат на 19 октомври.
Уставниот суд вчера соопшти дека ја прифатил иницијативата и оформил предмет под број УЗ. 70/2025. Од таму појаснуваат дека се собираат податоци неопходни за одлучување за поведување постапка, согласно член 28 од Актот на Уставниот суд.
Левица, покрај иницијативата, доставила и барање за донесување времена мерка со која би се стопирало спроведувањето на упатството на ААВМУ.
Од судот посочуваат дека предметите со ознака УЗ се однесуваат на оценување на уставноста и законитоста на прописи или колективни договори.