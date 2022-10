Дел од Кримскиот мост, кој ја поврзува Русија со окупираниот полуостров Крим, е уништен и горат повеќе резервоари со гориво на мостот, објави украинската државна агенција Укринформ цитирајќи ги Воздухопловните сили на Украинската војска.

„Утро на Кримскиот мост. Се запалија резервоари за гориво. Дел од мостот е уништен! Сè ќе биде Украина“, објавија украинските Воздухопловни сили на нивниот канал на Телеграм.

Претходно утрово, 8 октомври, руските медиуми, повикувајќи се на „властите“ во окупираниот Крим, објавија дека сообраќајот преку Кримскиот мост е во прекин откако се запалил резервоар за гориво, објави Укринформ.

Според рускиот антитерористички комитет, на мостот експлодирал камион бомба и делови од патот во двата правци се уништени, а седум вагони со резервоари за гориво на железничкиот дел од мостот се запалиле, објави Liuveuamap.

Russian counter-terrorism committee: truck bomb exploded at Crimean bridge, both lanes of road part partially collapsed, 7 rail cars with fuel caught fire https://t.co/UzTz4GflOT pic.twitter.com/QPry53Rl8e

— Liveuamap (@Liveuamap) October 8, 2022