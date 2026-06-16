Според извештајот на УНИЦЕФ, половина од децата во светот се изложени на најмалку три преклопувачки климатски опасности кои го загрозуваат нивното здравје, образование и опстанок.

На глобално ниво, децата се соочуваат со зголемени закани од топлотни бранови, бури, поплави и суши како што се влошува климатската криза, при што повеќе од една милијарда се соочуваат со најмалку три од нив одеднаш.

Впечатливи снимки објавени од агенцијата на ОН покажуваат деца во Папуа Нова Гвинеја како пливаат преку река полна со крокодили за да стигнат до училиште откако витален пешачки мост бил однесен за време на обилните дождови и не бил заменет.

Лорна (15) е една од оние кои мора да пливаат преку реката Кемп Велч во Лаункалана, во областа Риго во Папуа Нова Гвинеја, за да стигнат до училиште. Заедницата поседува неколку мали чамци, според вработените во УНИЦЕФ кои ја посетиле, но приоритет имаат најмладите деца.

„За време на нашите менструации, нашите постари лица не ни дозволуваат да ја преминеме реката за да одиме на часови бидејќи мислат дека тоа ќе привлече крокодили… Мојот сон е да станам наставник или пилот. Сакаме нов мост за да можеме безбедно да одиме на училиште секој ден“, рече Лорна.

Според УНИЦЕФ, заедницата не била во можност да собере средства за замена на мостот, кој беше однесен во 2012 година, и се соочува со сè поголеми предизвици, дополнително влошени од климатската криза.

Директорот на училиштето Лорна, Чарли Вали Дејвид, рече дека губењето на мостот зема огромен данок врз заедницата.

„За време на сезоната на монсуни, силните струи, мртвите дрвја и остатоците ја блокираат реката – предизвикувајќи повреди и смрт“, рече тој. „Многу деца се разболуваат од студената, валкана речна вода. Тоа создава јаз во учењето. Особено кај жените.“

Извештајот за климатските ризици кај децата покажа дека зголемените температури и екстремните временски услови вршат поголем притисок врз инфраструктурата и предупреди дека клучните патишта и мостови се погодени, со сериозни последици за локалната заедница.

Утврди дека речиси секое дете низ целиот свет, вклучително и оние од земјите со високи приходи, сега е изложено на барем една опасност, додека 123.000 доживуваат повеќе од шест во својот живот.

„Животот на децата продолжува да биде нарушен од влијанието на топлотните бранови, пожарите, сушите и поплавите“, рече извршната директорка на УНИЦЕФ, Кетрин Расел. „Половина од децата во светот сега живеат со најмалку три преклопувачки климатски закани што го обликуваат нивниот секојдневен живот.“

УНИЦЕФ ја анализираше изложеноста на младите луѓе на осум климатски опасности: крајбрежни поплави, суши, екстремна топлина, пожари, топлотни бранови, поплави на реки, песочни и прашински бури и тропски бури.

Утврди дека регионот Сахел во Африка е еден од најтешко погодените во светот, со повеќе од 4 милиони деца кои се соочуваат со тројна закана од топлотни бранови, екстремна топлина и песочни и прашински бури. Во меѓувреме, децата во азиските земји како Бангладеш, Мјанмар и Пакистан се изложени на повеќе климатски опасности од кое било друго место во светот.

Земјите со високи приходи не се имуни на преклопувачки климатски шокови. На пример, во Италија, повеќе од 6 милиони деца се изложени на продолжени топлотни бранови и суши.

УНИЦЕФ изнесе план за подобра заштита на децата, повикувајќи ги владите и бизнисите да ги намалат емисиите и да ја подобрат климатската адаптација со фокус на услугите од кои зависат децата.

Расел рече: „Оваа анализа може да им помогне на владите и донесувачите на одлуки подобро да планираат и поефикасно да инвестираат во отпорни услуги. Кога ги зајакнуваме здравствените и образовните системи и ја подобруваме инфраструктурата имајќи ги предвид децата, ги заштитуваме од денешните климатски закани и помагаме да се обезбеди нивната иднина.“