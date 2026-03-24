Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, призна дека редовно контактира со својот руски колега, Сергеј Лавров, за време на приватни состаноци на ЕУ за надворешни работи. Претходно, унгарската влада ги отфрли овие обвинувања како лажни вести.

„Вашингтон пост“ објави во текот на викендот дека Сијарто рутински бил во контакт со Лавров за време на состаноците во Брисел, комуницирајќи со него за време на паузите. Тврдењата се експлозивни бидејќи земјите-членки на ЕУ се обврзани од принципот на искрена соработка, а содржината на таквите состаноци се смета за доверлива.

Во понеделник, Европската комисија ја повика Унгарија да го разјасни прашањето, опишувајќи ги извештаите како загрижувачки. Сијарто, зборувајќи на настан за кампањата во Кештели, Унгарија, во понеделник вечерта, ги потврди повиците во понеделник вечерта, тврдејќи дека одлуките на ЕУ за енергијата, автомобилската индустрија и безбедноста директно влијаат на односите на Унгарија со партнерите надвор од блокот.

„Да, овие прашања мора да се дискутираат со нашите партнери надвор од Европската Унија. Јас разговарам не само со рускиот министер за надворешни работи, туку и со нашите американски, турски, израелски, српски и други пред и по состаноците на Советот на Европската Унија“, рече Сијарто.

„Она што го кажувам можеби звучи грубо, но дипломатијата е разговор со лидерите на други земји“, додаде тој.

Министерот, исто така, објави видео на социјалните мрежи во вторник наутро во кое ги отфрли тврдењата дека прекршил какви било безбедносни протоколи на состаноците на Советот за надворешни работи. Тој додаде дека не се дискутираат тајни на министерско ниво.

„Секој министер го носи својот телефон во просторијата освен мене. Сугестијата дека постојат какви било безбедносни протоколи спаѓа во категоријата глупост“, рече министерот.

Откритијата доаѓаат во време кога политичките тензии растат пред парламентарните избори во Унгарија. Партијата Фидес на премиерот Виктор Орбан се соочува со силен предизвик од партијата Тиса на опозицискиот лидер Петер Маѓар, која во моментов е во водство во анкетите на јавното мислење.

Владата на Орбан е една од ретките во Европа што одржува редовни врски со Кремљ. Унгарија, исто така, продолжува да увезува големи количини фосилни горива од Русија, и покрај притисокот на ЕУ за намалување на енергетската зависност од Москва.

Сијарто ја посети Москва 16 пати откако Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година. Неговото последно патување се одржа на 4 март, кога се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Кремљ.