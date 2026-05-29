Полицијата во Унгарија соопшти дека ќе дозволи одржување на Парадата на гордоста следниот месец во Будимпешта, сигнализирајќи пресврт од минатата година, кога се обидоа да го блокираат настанот по наредба на владата на поранешниот десничарски премиер Виктор Орбан.

Минатогодишниот марш ги привлече насловите низ целиот свет откако партијата Фидес на Орбан поддржа закон – прв од ваков вид во поновата историја на ЕУ – кој создаде правна основа за забрана на настаните на Прајдот, наведувајќи ја широко критикуваната потреба за заштита на децата.

Откако Петер Маѓар беше избран за премиер со убедлива победа минатиот месец, предизвикувајќи прослави низ целата земја додека Унгарците го одбележаа крајот на 16-годишното владеење на Орбан, новиот лидер постојано изразуваше поддршка за еднаквоста и слободата на собирање.

Сепак, тој не спомена настани на Прајдот, ниту неговата неодамна формирана влада презеде чекори за да го поништи законодавството на Орбан со кое се забрануваат вакви настани во земјата, оставајќи прашања што се вртат околу судбината на настаните оваа година.

Организаторите на Прајдот во Будимпешта оваа недела ја известија полицијата за нивната намера да го одржат 31-то издание на маршот на 27 јуни.

Тие рекоа дека немаат сомнеж дека настанот ќе се одржи, особено откако највисокиот суд на ЕУ пресуди дека законот на Орбан против ЛГБТК+ од 2021 година – кој беше изменет минатата година за да послужи како основа за забрана на Прајдот – е дискриминаторски, стигматизирачки и ги крши правилата на блокот.

„По извонредната 2025 година, веруваме во соработката на властите и нивното прифаќање на собирот“, рекоа организаторите на Прајдот во Будимпешта во соопштението оваа недела. „Им посакуваме топло добредојде на сите во јуни кои учествуваа на минатогодишните демонстрации, како и на оние кои продолжуваат да веруваат во еднакви права и демократска Унгарија и на оние кои би сакале повторно да го прослават преминот кон демократија.“

Полицијата соопшти дека му дала зелено светло на маршот да продолжи. Во изјава за новинската агенција АФП, тие рекоа: „За време на процесот на известување за Парадата на гордоста во 2026 година и последователните лични консултации со организаторите, не се појавија основи за забрана на собирот“.

Во соопштението се вели дека полицијата издала „рестриктивни одлуки во врска со три контрадемонстрации“, што сугерира дека и на тие собири ќе им биде дозволено да се одржат, но на растојание од Парадата на гордоста.

И покрај забраната, на минатогодишниот марш присуствуваа рекордни 200.000 луѓе, според организаторите, трансформирајќи го настанот во моќен симбол на пркос кон Орбан и постојаното укинување на правата од страна на неговата влада.

Владата на Орбан се закани дека ќе користи софтвер за препознавање лица за да ги идентификува учесниците и потенцијално да ги казни до 500 евра, но полицијата подоцна потврди дека нема да преземе мерки против учесниците.

Клучен фактор за минатогодишниот марш беше прогресивниот градоначалник на Будимпешта, Гергели Карачони, кој се вклучи како коорганизатор, ребрендирајќи го настанот во општински културен настан во обид да го избегне законодавството на Орбан. Неколку месеци подоцна, тој беше обвинет за организирање на забранетата парада, а обвинителите бараа да го казнат.

Геза Бузаш-Хабел, активист за правата на Ромите во Печ, дом на единствениот марш на гордоста во Унгарија надвор од главниот град, исто така се соочува со казна за организирање на петтото издание на градската парада минатата година.

Извор на вест: Гардијан