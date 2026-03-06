Унгарските власти привеле седум украински државјани и две возила за транспорт на пари под сомнение за перење пари, објави Би-Би-Си.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха ја обвини Унгарија за „државен тероризам и рекетирање“, тврдејќи дека украинските граѓани се незаконски задржани.

Според украинската државна штедилница „Ошадбанк“, седумте вработени се наоѓале во две комбиња кои превезувале околу 80 милиони американски долари и девет килограми злато. Товарот бил дел од редовен транспорт на средства меѓу Австрија и Украина. Од банката велат дека работниците биле „неоправдано приведени“, а GPS-податоците покажувале дека возилата се наоѓаат во Будимпешта.

Унгарската Национална даночна и царинска администрација соопшти дека против групата се води кривична постапка. Властите посочија дека еден од приведените е поранешен генерал на украинската разузнавачка служба.

Инцидентот дополнително ги влошува односи меѓу двете земји, кои се во спор и поради прекинот на испораките на руска нафта преку нафтоводот „Дружба“. Унгарскиот премиер Виктор Орбан ја обвинува Украина дека намерно ги прекинала испораките, додека Киев тврди дека нафтоводот бил оштетен во руски воздушен напад во јануари.

Орбан изјави дека транзитните пратки важни за Украина ќе бидат стопирани додека не се реши спорот околу снабдувањето со нафта. Нафтоводот „Дружба“ е главната рута за испорака на руска нафта до Унгарија и Словачка, а транспортот е прекинат од 27 јануари.