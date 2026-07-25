Новата влада на Унгарија го интензивира својот надзор на голем финансиски договор склучен од претходната администрација, ставајќи го во фокусот заемот од една милијарда евра одобрен на Македонија под невообичаено дарежливи услови, пренесува Унгарскиот Непсзава.

Премиерот Петер Маѓар најави сеопфатна истрага за трансакцијата, која беше олесната преку државната Унгарска извозно-импортна банка (Ексимбанк). Овој потег е дел од поширок напор за испитување на потенцијалното лошо управување со јавните средства за време на долгиот мандат на Виктор Орбан.

Заемот, доделен со фиксна каматна стапка од само 3,25 проценти со целосна 100-процентна унгарска државна гаранција, предизвика изненадување поради неговите поволни услови во споредба со стапките на домашно задолжување. Маѓар истакна дека унгарските компании, граѓаните, па дури и самата држава обично се соочуваат со значително повисоки каматни стапки на кредитите, вклучително и за големи инфраструктурни проекти како што е проширувањето на нуклеарната централа Пакш. Ова несовпаѓање поттикна сомневања дека средствата наменети за зајакнување на унгарските извозници наместо тоа биле пренасочени кон поддршка на странски политички сојузници и поврзани бизнис интереси.

Според премиерот, аранжманот може да претставува злоупотреба на јавните ресурси. „Постојат сомневања дека претходната влада користела јавни средства наменети за унгарскиот бизнис за поддршка на сојузниците во надворешната политика и пријателските трговски структури“, изјави Маѓар. Истрагата, која Министерството за економија и енергетика ја упатило до полицијата, испитува можна злоупотреба на службената должност, лошо управување и финансиски криминал. Овој случај е еден од четирите големи трансакции на Ексимбанк кои сега се предмет на разгледување, а заедно вклучуваат финансирање во вредност од над 2,7 милијарди евра.

Заемот во Македонија не е изолиран инцидент. Унгарските власти поднесоа кривични пријави во врска со неколку други значајни операции на Ексимбанк кои делат заеднички црвени знамиња: висока финансиска изложеност, класификации со зголемен ризик и она што официјалните лица го опишуваат како недоволни заштитни мерки или обезбедување.

Еден случај се однесува на заем од 162 милиони евра одобрен во јуни 2025 година за реконструкција на поранешниот хотел „Софител Чејн Бриџ“ во Будимпешта и соседните згради. Проектот, наводно, добил рејтинг за висок ризик, но одборот на банката имал само два дена да разгледа долг предлог пред да даде одобрение, при што неколку внатрешни барања биле поништени. Медиумските извештаи ја поврзаа инвестицијата со деловни кругови блиски до семејството на Орбан.

Контроверзноста околу кредитите се појавува во услови на амбициозни реформи од страна на владата на Тиса на Маѓар, која ја презеде власта по изборите во 2026 година. Маѓар ги постави истрагите како дел од посветеноста кон транспарентност и одговорност, нагласувајќи дека владата бара факти, а не предвремени пресуди. „Ќе обезбедиме секаква потребна помош за да се утврди дали се извршени кривични дела и каде се парите на даночните обврзници“, потврди тој.

Паралелно со финансиските истраги, владата напредува со институционалните промени. Поднесен е закон за основање независна канцеларија за борба против корупцијата, а Унгарија презема чекори кон приклучување кон Европската канцеларија на јавниот обвинител. Пошироките мерки за фискално затегнување вклучуваат намалување на парламентарните трошоци, намалување на големината и надоместоците на одборите во државните компании и ограничување на платите за врвните раководители. Маѓар, кој заработува значително помалку од својот претходник, ги истакна овие потези како суштински за ограничување на она што го опиша како „платформи“ за политичките лојалисти под претходниот режим.

Самиот заем за Северна Македонија датира од дипломатските обиди во 2024 година. Првичниот договор беше потпишан во Вашингтон за време на Самитот на НАТО кратко откако владата на Христијан Мицкоски ја презеде функцијата во Македонија. Следеа последователни парламентарни одобрувања, а првата транша од 500 милиони евра беше исплатени во октомври 2024 година. Истражувачкото новинарство сугерираше дека средствата потекнуваат од поголемо задолжување од 1 милијарда евра од Унгарија од Кина претходно истата година, што покренува прашања за индиректното геополитичко влијание на Кина на Балканот преку унгарски посредници.

Унгарската влада наследи она што го нарекува „катастрофална“ буџетска ситуација. Со енергично водење на овие случаи, додека спроведува намалување на трошоците, новото раководство има за цел да сигнализира решителен прекин од минатите практики. Премиерот ја нагласи важноста на европската соработка, вклучително и за прашањата за екстрадиција, и ги критикуваше претходните одлуки за давање азил на одредени странски политичари кои се соочуваат со правни проблеми.

За многу Унгарци, истрагата за договорот со Северна Македонија претставува повеќе од финансиски преглед – таа симболизира пошироко пресметка со непроѕирно донесување одлуки кое наводно им дава приоритет на политичките сојузи пред националните економски интереси.