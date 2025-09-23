Унгарија одбива да престане да купува руска нафта и покрај барањето на Трамп од НАТО

Унгарија нема да се одвикне од руските енергетски резерви, изјави министерот за надворешни работи на земјата, и покрај барањето на Белата куќа сојузниците во НАТО да престанат да купуваат руска нафта, пренесува Гардијан.

Доналд Трамп побара Европа да го запре увозот на руска нафта, но во интервју на маргините на 80-тото годишно заседание на Генералното собрание на ОН, Петер Сијарто рече: „Не можеме да обезбедиме безбедно снабдување [со енергетски производи] за нашата земја без руски извори на нафта или гас“, додавајќи дека „го разбира“ пристапот на Трамп.

„За нас, снабдувањето со енергија е чисто физичко прашање“, рече тој. „Може да биде убаво да се сонува за купување нафта и гас од некаде [освен Русија]… но можеме да купуваме само од таму каде што имаме инфраструктура.

„И ако ја погледнете физичката инфраструктура, очигледно е дека без руските резерви, невозможно е да се обезбеди безбедно снабдување на земјата.“

Коментарите на Сијарто дојдоа откако Трамп ги услови новите санкции кон Русија со тоа што НАТО ќе се исклучи од руското снабдување со енергија.

„Подготвен сум да воведам големи санкции кон Русија кога сите земји-членки на НАТО ќе се согласат и ќе почнат да го прават истото, и кога сите земји-членки на НАТО ЌЕ ПРЕСТАНАТ ДА КУПУВААТ НАФТА ОД РУСИЈА“, рече Трамп на својата платформа Truth Social минатата недела.

Барањето следеше по серија рокови што Трамп ги постави за Москва да постигне напредок во завршувањето на војната со Украина, кои поминаа без понатамошни дејствија. Некои сојузници се прашуваа дали тој е сериозен во врска со желбата да го зголеми притисокот врз Владимир Путин или само да ја префрли одговорноста на Европа.

Унгарската државна компанија MOL Group увезува околу 5 милиони тони нафта годишно преку нафтоводот Дружба, снабдувајќи сурова нафта со рафинерии во Унгарија и Словачка. Овие две земји беа најотпорни на повиците за запирање на увозот на енергија од Русија.

Унгарскиот премиер, Виктор Орбан, е еден од најблиските идеолошки сојузници на Трамп во Европа и редовно го фали. Орбан, исто така, остро ја критикуваше Украина, додека одржуваше срдечни односи со Кремљ.

Блумберг објави дека ЕУ разгледува трговски ограничувања што би можеле да ги намалат или запрат испораките на нафта преку гасоводот и дека тие би можеле да бидат воведени без едногласна согласност, дозволувајќи им на другите европски земји да ги надгласаат Будимпешта и Братислава.

„Кога станува збор за купување руска нафта, сега практично е до Унгарија и Словачка“, напиша Линдзи Греам, сојузник на Трамп, кој е меѓу најголемите поддржувачи на Украина во неговата орбита. „Се надевам и очекувам наскоро да се заложат за да ни помогнат да го завршиме ова крвопролевање. Ако не, последиците треба и ќе следат.“

Европските лидери вршат притисок врз Унгарија и Словачка да престанат да купуваат руска нафта, но апелите се игнорирани.

Во интервју за Гардијан за време на викендот, финскиот претседател, Александар Стаб, кој стана еден од европските лидери што најредовно разговара со Трамп, рече дека постојат „две насоки“ во неодамнешното тврдење на Трамп: дека тој само ќе стане построг кон Русија кога Европа ќе ги зголеми тарифите за Кина и ќе престане да купува руска нафта.

„Првата насока е Европа да престане да купува руска нафта и гас. Мислам дека Трамп е многу во право во тоа. И тука е местото каде што треба да извршиме притисок врз Унгарија и Словачка, кои сè уште го прават тоа“, рече Стаб. Кога беше прашан кои алатки би можеле да се користат за да се изврши притисок врз двете земји, тој рече „тоа зависи од комисијата“.

Спротивно на тоа, Стаб рече дека Европа нема „легални алатки“ за царини, но би можела да работи на построги санкции.

Полскиот министер за надворешни работи, Радослав Сикорски, во разговор за Гардијан во Киев минатата недела, рече дека го поддржува повикот на Трамп до Европа да престане да купува руска нафта. „Се надевам дека претседателот Орбан во Будимпешта ќе го слушне ова и ќе дејствува според апелот на претседателот Трамп да престане да купува руска нафта. „Унгарија може да ја добива својата нафта од југ“, рече Сикорски.

Запрашан за европскиот притисок во понеделник, Сијарто ги нарече западноевропските претставници „фанатици“ и рече дека е „тотално невозможно да се води рационален дијалог базиран на факти и здрав разум“.

Но, додека односите со Брисел остануваат напнати, односите со САД значително се подобрија, додаде тој, велејќи дека Унгарија е „единствената европска влада што се залага за победата на [Трамп]“.

„САД сега се пријател“, рече тој. „Значи, тоа што американскиот претседател е ваш пријател е сосема различно во споредба со кога тие вршат притисок врз вас, без оглед на тоа што доаѓа од Брисел, е многу, многу сериозно“.