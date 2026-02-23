Унгарија вети дека ќе го блокира 20-тиот пакет санкции на Европската Унија против Русија и заем од 90 милијарди евра за Украина поради прекинот на гасоводот Дружба.

Министрите за надворешни работи на ЕУ се собраа во Брисел откако спорот меѓу Унгарија, Словачка и Украина околу прекинот на гасоводот „Дружба“ кулминира за време на викендот, заканувајќи се да ги попречи најновите планови на блокот за помош на Киев.

Унгарија и Словачка ја обвинуваат Украина за доцнење во повторното започнување на протокот на руска нафта преку нафтоводот Дружба. Двете земји ги имаат единствените преостанати рафинерии во Европската Унија што користат руска нафта испорачана преку Дружба.

Испораките на руска нафта до Унгарија и Словачка преку „Дружба“ се прекинати од 27 јануари, кога Киев соопшти дека руски дрон погодил опрема за гасоводот во Украина. Словачка и Унгарија велат дека Украина е виновна за продолжениот прекин.

„Ние не ја мразиме Украина… но украинската држава се однесува непријателски кон Унгарија“, рече унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто. „Топката е во дворот на Украина“.

Во писмо до кое увид имаше Ројтерс, унгарскиот премиер Виктор Орбан му рече на претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, дека прекинот на гасоводот „Дружба“ е „неиспровоциран чин на непријателство што ја поткопува енергетската безбедност на Унгарија“ и вети дека ќе го блокира кредитот додека не се реши проблемот.

Орбан, кој одржува блиски односи со Русија, се обиде да ги прикаже изборите во Унгарија на 12 април како тежок избор помеѓу „војна или мир“, обвинувајќи ги своите противници дека сакаат да ја вовлечат земјата во конфликт, што тие силно го негираат.

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, изјави дека е малку веројатно земјите од ЕУ да постигнат договор за предложениот нов пакет санкции против Русија на состанокот во понеделник, иако се очекува да продолжат со преговорите додека не се постигне договор.

Унгарија и Словачка, исто така, ветија дека ќе го прекинат извозот на електрична енергија во Украина доколку испораките на нафта не продолжат.

Извозот на електрична енергија во Украина од Словачка продолжи во понеделник, според оперативните податоци за операторот на словачкиот систем за пренос на електрична енергија SEPS.

Министрите за надворешни работи на Германија и Полска ја повикаа Унгарија да го преиспита својот став.

„Очекував многу поголемо чувство на солидарност од Унгарија кон Украина“, изјави полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски пред новинарите во Брисел, осврнувајќи се на советската инвазија на Унгарија во 1956 година.

„И наместо тоа, со помош на државната пропаганда владејачката партија успеа да создаде клима на непријателство кон жртвата на агресија. А сега се обидува да го искористи тоа на општите избори. Тоа е доста шокантно.“