Унгарија му додели азил на поранешен министер за правда на Полска, влошувајќи го јазот меѓу Варшава, каде што националистите ја загубија власта во 2023 година, и Будимпешта, каде што антилибералниот премиер Виктор Орбан останува на власт, пренесува Ројтерс.

Полска се обиде да го гони поранешниот министер за правда Збигњев Зиобро, архитект на промените во судскиот систем за кои ЕУ долго време тврдеше дека го поткопуваат владеењето на правото кога националистичката партија „Право и правда“ (ПиС) ја водеше Полска.

Унгарија под Орбан и Полска под ПиС долго време беа сојузници, иако се разликуваа во политиката кон Русија по инвазијата на Москва врз Украина во 2022 година. Унгарија постојано ја обвинуваше проевропската влада што ја замени ПиС во Полска за прогон на нејзините политички непријатели.

„Решив да го искористам азилот што ми го додели унгарската влада поради политичките репресии во Полска“, напиша Зиобро на X во понеделник. Тој рече дека побарал азил и за својата сопруга. Полска се спротивстави минатата недела откако Унгарија ги извести земјите од ЕУ дека им понудила азил на двајца Полјаци, без да ги идентификува. Потврдата од понеделник дека тие го вклучиле и Зиобро предизвика потсмев од владата во Варшава.

„Поранешниот министер за правда бега како кукавица од полскиот правосуден систем. Тотален пад!“, напиша Томаш Сјемонијак, министерот задолжен за безбедносните служби на Полска, на Икс.

На прес-конференција, унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто потврди дека Будимпешта одобрила „некои“ барања за азил од Полска, повторно без да го идентификува Зиобро.

„Во Полска… многу луѓе се предмет на политички прогон“, рече тој.

Полската влада на премиерот Доналд Туск, која е проевропска, вети дека ќе ги изведе пред лицето на правдата личностите на ПиС обвинети за злоупотреби.

Зиобро, најпознатата личност на која досега се насочени обвинителите, е обвинет за злоупотреба на пари од фонд за помош на жртвите на криминал, вклучително и трошење на пари за Пегаз, шпионски систем кој може да се инфилтрира во мобилни телефони. Обвинителите велат дека тие биле користени против домашните политички противници.

Зиобро вели дека е жртва на политички лов на вештерки бидејќи како генерален обвинител започнал истраги против луѓе блиски до Туск.

Во 2024 година, Унгарија ја налути Полска давајќи му азил на Марчин Романовски, поранешен заменик-министер за правда во времето на ПиС, кој е исто така обвинет за злоупотреба на јавни средства.

Владата на Туск ги отфрли обвинувањата дека ги прогонува политичките противници, велејќи дека го почитува владеењето на правото.