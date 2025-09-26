Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Моделите „Грипен“ на унгарските воздухопловни сили кои служат во воздушната полиција на НАТО беа полетани од воздухопловната база Шјауљај во Литванија за да пресретнат лет од пет руски авиони над Балтичкото Море западно од латвискиот брег, според соопштението на Сојузничката воздухопловна команда на НАТО на Фејсбук, пренесува Киев Пост.

Се вели дека руската формација се состоела од три пресретнувачи МиГ-31 поддржани од модели Су-30СМ и Су-35, за кои во извештајот се вели дека биле блиску до воздушниот простор на НАТО и не ги исполнувале меѓународните прописи за безбедност на летовите.

Во соопштението се вели дека унгарскиот авион ја демонстрирал посветеноста и на Будимпешта и на НАТО за заштита на Балтикот и источниот крило на НАТО. Авионот безбедно се вратил во базата откако руските ловци се свртеле.

Инцидентот се случи само шест дена откако беше објавено дека три МиГ-31 влегле во естонскиот воздушен простор и биле соочени со италијански авиони Ф-35 – тврдење што Москва го негираше, но кое западните лидери го категоризираа како намерна провокација.

Што е мисијата на НАТО за воздушно набљудување?

Мисијата на НАТО за воздушно набљудување е основана во 1961 година како дел од Интегрираната воздушна и ракетна одбрана (IAMD) на НАТО за обезбедување на воздушниот простор на алијансата. Таа обезбедува континуирано присуство активно во текот на целата година без никаков прекин во ниту еден момент, кое се состои од борбени авиони и екипажи испратени од националните воздухопловни сили на четиримесечна ротациона основа.

Мисиите за воздушно набљудување се командуваат од два комбинирани воздушно-оперативни центри (CAOC): еден во Торехон, Шпанија, и еден во Уедем, Германија, одговорен за пресретнување во случај на прекршување на воздушниот простор, сомнителна или небезбедна воздушна активност во близина на границите на алијансата.

НАТО е активен над Балтикот од 2004 година, кога Естонија, Латвија и Литванија се приклучија на алијансата со авиони стационирани во воздухопловната база Шјауљај во Литванија и воздухопловната база Амари во Естонија.

Откако Русија нелегално го анектираше Крим во 2014 година и изврши целосна инвазија на Украина во 2022 година, дополнителни средства се распоредени на источните граници на НАТО, со авиони стационирани во Полска, Бугарија и Романија.

Мисии за воздушна полиција се спроведуваат и во источниот Јадран, западен Балкан, над воздушниот простор на Бенелукс (Белгија, Луксембург и Холандија) и периодично над Исланд.