пет, 26 септември, 2025

Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Во соопштението се вели дека унгарскиот авион ја демонстрирал посветеноста и на Будимпешта и на НАТО за заштита на Балтикот и источниот крило на НАТО. Авионот безбедно се вратил во базата откако руските ловци се свртеле

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Photo by Craig Manners on Unsplash

Моделите „Грипен“ на унгарските воздухопловни сили кои служат во воздушната полиција на НАТО беа полетани од воздухопловната база Шјауљај во Литванија за да пресретнат лет од пет руски авиони над Балтичкото Море западно од латвискиот брег, според соопштението на Сојузничката воздухопловна команда на НАТО на Фејсбук, пренесува Киев Пост.

Се вели дека руската формација се состоела од три пресретнувачи МиГ-31 поддржани од модели Су-30СМ и Су-35, за кои во извештајот се вели дека биле блиску до воздушниот простор на НАТО и не ги исполнувале меѓународните прописи за безбедност на летовите.

Во соопштението се вели дека унгарскиот авион ја демонстрирал посветеноста и на Будимпешта и на НАТО за заштита на Балтикот и источниот крило на НАТО. Авионот безбедно се вратил во базата откако руските ловци се свртеле.

Инцидентот се случи само шест дена откако беше објавено дека три МиГ-31 влегле во естонскиот воздушен простор и биле соочени со италијански авиони Ф-35 – тврдење што Москва го негираше, но кое западните лидери го категоризираа како намерна провокација.

Што е мисијата на НАТО за воздушно набљудување?

Мисијата на НАТО за воздушно набљудување е основана во 1961 година како дел од Интегрираната воздушна и ракетна одбрана (IAMD) на НАТО за обезбедување на воздушниот простор на алијансата. Таа обезбедува континуирано присуство активно во текот на целата година без никаков прекин во ниту еден момент, кое се состои од борбени авиони и екипажи испратени од националните воздухопловни сили на четиримесечна ротациона основа.

Мисиите за воздушно набљудување се командуваат од два комбинирани воздушно-оперативни центри (CAOC): еден во Торехон, Шпанија, и еден во Уедем, Германија, одговорен за пресретнување во случај на прекршување на воздушниот простор, сомнителна или небезбедна воздушна активност во близина на границите на алијансата.

НАТО е активен над Балтикот од 2004 година, кога Естонија, Латвија и Литванија се приклучија на алијансата со авиони стационирани во воздухопловната база Шјауљај во Литванија и воздухопловната база Амари во Естонија.

Откако Русија нелегално го анектираше Крим во 2014 година и изврши целосна инвазија на Украина во 2022 година, дополнителни средства се распоредени на источните граници на НАТО, со авиони стационирани во Полска, Бугарија и Романија.

Мисии за воздушна полиција се спроведуваат и во источниот Јадран, западен Балкан, над воздушниот простор на Бенелукс (Белгија, Луксембург и Холандија) и периодично над Исланд.

ИзворКиев Пост

Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Министерството за внатрешни работи поднесе предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 вработени во СВР Велес по наоди од внатрешна контрола за непостапување целосно согласно законските обврски и процедури по претходните...
Повеќе
Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Моделите „Грипен“ на унгарските воздухопловни сили кои служат во воздушната полиција на НАТО беа полетани од воздухопловната база Шјауљај во Литванија за да пресретнат лет од пет руски авиони над Балтичкото...
Повеќе
Општина Аеродром и Град Скопје со кривични пријави против ЈП „Комунална хигиена“

Општина Аеродром и Град Скопје поднеле кривични пријави поврзани со работата на ЈП „Комунална хигиена“. Од Аеродром информираат дека поднеле пријава против претпријатието поради тоа што од 15 септември отпадот во општината...
Повеќе
Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при...
Повеќе

Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

