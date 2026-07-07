Раководителот на украинскиот Центар за борба против дезинформации (CCD) при Советот за национална безбедност и одбрана, Андриј Коваленко, објави дека рафинеријата за нафта Омск е погодена. Според Укринформ, Коваленко ја дал изјавата на Телеграм.

„Рафинеријата Омск, еден од клучните руски капацитети за преработка на нафта, кој се наоѓа далеку од Украина, е погодена. Ќе ги прекине операциите“, рече Коваленко.

Претходно, Укринформ објави дека единиците на украинските одбранбени сили нападнале три рафинерии за нафта во Русија, место за распоредување на непријателска ракетна бригада и нафтени терминали во привремено окупираниот Крим и рускиот Ленинградски регион.