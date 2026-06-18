Украински беспилотни летала нападнаа рафинерија во Москва и го нарушија локалниот воздушен сообраќај, во она што се чини дека е најголемиот таков напад врз градот откако Русија ја нападна Украина пред повеќе од четири години, пренесува Њујорк Тајмс.

Воздушниот напад беше најновиот во серијата напади со беспилотни летала што ја демонстрираа растечката способност на Украина да ја пробие воздушната одбрана на Русија по години во кои големите руски градови беа претежно изолирани од борбите преку границата.

Руската ракетна одбрана собори најмалку 194 беспилотни летала што летаа кон Москва во неколку бранови во четврток наутро, изјави Сергеј С. Собјанин, градоначалник на градот, во соопштението. Нападот врз главниот град беше дел од поширок напад со беспилотни летала низ Русија во четврток, а руското Министерство за одбрана соопшти дека запрело вкупно над 550 беспилотни летала.

Нападите со беспилотни летала повредија најмалку 16 лица во московскиот регион, според Андреј Ј. Воробјев, гувернер на областа. Сите четири аеродроми во Москва беа затворени поголемиот дел од утрото пред постепено да се отворат рано во четврток.

Собјанин рече дека некои од украинските беспилотни летала погодиле голема рафинерија за нафта што се издига над градот на југоисток и која веќе била цел на помал напад во вторник.

Видеата од местото на настанот што кружат на социјалните мрежи покажуваат отворен пламен на неколку локации во рафинеријата и црни облаци од чад што се извишуваат над областа.

Нападите врз рафинеријата се дел од повеќемесечната кампања на Украина за таргетирање на нафтените постројки кои се клучни за воените напори на Русија. Рафинеријата покрива околу 40 проценти од потребите на Москва за бензин, а нападите во четвртокот веројатно дополнително ќе ги ограничат резервите низ целата земја. Украинските напади, исто така, предизвикаа недостиг во Крим, окупиран од Русија, и во источна Украина.

Украинските беспилотни летала, исто така, го оштетија најголемиот пазар на отворено во Москва во четвртокот, според градоначалникот Собјанин. Еден од најголемите трговски центри во градот мораше да се затвори по напад со беспилотни летала, изјави регионалниот гувернер Воробјев во соопштението. Друг дрон се удри во висока станбена зграда во предградието Жуковски, според локалниот градоначалник таму.

Претседателот Володимир Зеленски на Украина во четвртокот изјави на социјалните мрежи дека нападите со беспилотни летала се „целосно оправдан одговор на руските напади врз нашите градови и заедници“. Русија ја нападна Украина со балистички ракети и беспилотни летала во последните денови, оштетувајќи, меѓу другите места, и вековна катедрала и манастир во Киев, главниот град на Украина. Руски балистички ракети и беспилотни летала, исто така, го погодија Киев преку ноќ. Не се пријавени жртви веднаш.

Руските градови во последните месеци стануваат сè поранливи на воздушни напади, бидејќи Украина го зголеми производството на беспилотни летала и почна да користи голем број беспилотни летала со поголем дострел за да напаѓа стотици милји на руска територија.