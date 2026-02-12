Украинскиот тркач во скелетон, Владислав Хераскевич, денеска е дисквалификуван од Зимските олимписки игри во Милано- Кортина поради тоа што носеше кацига со ликовите на украински спортисти убиени во војната со Русија, соопшти Меѓународниот олимписки комитет.

Тој беше информиран за неговата дисквалификација по состанокот со претседателката на ИОК, Кирсти Ковентри, рано утрово на лизгачкото место, кратко пред почетокот на неговото натпреварување.

Неговиот тим изјави дека ќе се жали на одлуката пред Арбитражниот суд за спорт.

Ковентри им рече на новинарите дека сакала да се сретне со спортистот лице в лице во последен обид да го прекине застојот.

„Не требаше да бидам тука, но мислев дека е навистина важно да дојдам тука и да разговарам со него лице в лице“, им рече Ковентри на новинарите. „Никој, особено јас, не се согласува со пораката, тоа е моќна порака, тоа е порака за сеќавање.

„Предизвикот беше да се најде решение за теренот за игра. „За жал, не успеавме да го најдеме тоа решение“, додаде таа.

„Буквално се работи за правилата и прописите и дека во овој случај… мора да можеме да одржиме безбедна средина за сите и за жал, тоа само значи дека не се дозволени пораки.“

МОК му понуди можност да го покаже својот „шлем на сеќавање“ на кој се прикажани 24 слики од починати сонародници пред почетокот и по завршувањето на трката, а истовремено му дозволи да носи црна лента на раката додека се натпреварува.

Украинскиот Олимписки комитет, кој го поддржа Хераскевич во случајот, изјави дека не планира да ги бојкотира Игрите поради дисквалификацијата.

„Диквалификуван сум од трката. Нема да го добијам мојот олимписки момент“, рече Хераскевич.

„Тие беа убиени, но нивниот глас е толку гласен што ИОК се плаши од нив. И кажав на Ковентри дека оваа одлука е во согласност со наративот на Русија.

„Искрено верувам дека токму поради нивната жртва овие Олимписки игри воопшто можат да се одржат денес.

„Иако ИОК сака да го предаде споменот на овие спортисти, јас нема да ги предадам“, рече спортистот, кој исто така покажа знак „Нема војна во Украина“ на Олимписките игри во Пекинг 2022, неколку дена пред руската инвазија.

Латвискиот тренер Иво Штајнбергс за Ројтерс изјави дека поднел протест до Меѓународната федерација за боб и скелетон за враќање на спортистот.

Ова не е прв пат ИОК да санкционира спортист за политичка порака. Најпознатиот случај датира од Летните олимписки игри во 1968 година во Мексико Сити, кога американските спринтери Томи Смит и Џон Карлос кренаа тупаници со црни ракавици за време на церемонијата на доделување медали на 200 метри во знак на протест против расната неправда во Соединетите Држави.

Тоа доведе до нивно исклучување од Игрите, иако Смит го задржа златниот медал, а Карлос бронзениот.

На Олимписките игри во Париз 2024 година, авганистанската брејкденсерка Манижа Талаш, членка на бегалскиот олимписки тим, беше дисквалификувана откако носеше наметка со слоганот „Слободни авганистански жени“ за време на претквалификациското натпреварување.