Украина тврди дека Кина ѝ доставува сателитски разузнавачки информации на Русија

Кина ѝ доставува сателитска разузнавачка поддршка на Русија за прецизирање на цели во Украина, вклучително и објекти поврзани со странски инвестиции, тврди висок претставник на украинската Надворешна разузнавачка агенција, а пренесува Гардијан.

Олег Александров изјави за државната новинска агенција Укринформ дека постојат докази за „високо ниво на соработка меѓу Русија и Кина во сателитско извидување на украинска територија со цел идентификација и напади врз стратешки објекти“.

„Како што видовме во последните месеци, такви цели често се поврзани со странски инвеститори“, рече тој.

Русија повторно напаѓа, Полска покренува авиони

Украинското воено воздухопловство предупреди дека целата земја е под ризик од нови руски ракетни и напади со дронови. Градоначалникот на Лавов, Андриј Садовиј, изјави дека градот е под напад и дека противвоздушната одбрана е во полна активност.

Полска покрена борбени авиони како реакција на нападите во западна Украина. „Полски и сојузнички авиони се активни во нашиот воздушен простор, а радарските и ракетните системи се во највисок степен на подготвеност“, соопшти полската војска.

Во неделата, комерцијалните летови беа пренасочени од аеродромите во Лублин и Жешов, што е стандардна процедура кога постои закана од напад во близина на границата.

Напади и жртви во Украина

Во напад врз градот Запорожје, руските сили убиле една жена и раниле шест лица, меѓу кои и 16-годишно девојче, соопшти регионалниот гувернер Иван Федоров. Во друг напад во северниот регион Суми, руски дронови погодиле железничка станица, при што загинал еден човек, а околу 30 се повредени.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го нарече нападот „брутален“, истакнувајќи дека Русија „свесно ги напаѓа цивилите“. „Ова е тероризам што светот нема право да го игнорира“, напиша тој.

Шефот на украинските железници, Олександр Перцовски, изјави дека Русија ја интензивира кампањата против железничката инфраструктура за да ги изолира фронтовските заедници пред зима.

„Нема воена цел. Единствената цел е да се создаде паника – да се уништи врската и да се остават луѓето сами“, рече Перцовски.

Украина повторно ја напаѓа руската рафинерија во Кириши

Украинската војска соопшти дека повторно ја погодила една од најголемите нафтени рафинерии во Русија – Кириши, која се наоѓа над 1.200 километри од украинската граница. Нападот бил извршен со дронови во текот на ноќта, предизвикувајќи експлозии и пожар.

Регионалниот гувернер на Ленинградската област, Александар Дрозденко, соопшти дека седум дронови биле соборени, а пожарот е изгаснат, без да даде детали за штетата.

Според руските и украинските телеграм-канали, видеа од локални жители покажуваат дронови во ноќното небо и експлозии со портокалов одблесок.

Поддршка за Украина под закана по изборите во Чешка

Политичката победа на популистичкиот милијардер Андреј Бабиш на парламентарните избори во Чешка би можела да ја намали поддршката на таа земја за Украина. Бабиш најави дека ќе го преиспита проектот за испорака на артилериски гранати, инициран од претходната влада, и ќе „разговара со Зеленски доколку е потребно“.

Иако тврди дека е „проевропски и про-НАТО“, Бабиш се смета за близок до Орбан и Фицо – лидери кои се против воена поддршка за Украина и санкции кон Русија.