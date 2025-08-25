Украина со дронови нападна нуклеарна централа во Русија

Украина изврши напад со беспилотни летала врз Русија, кој предизвика намалување на капацитетот на реакторот во една од најголемите нуклеарни централи во Русија, соопштија руски официјални лица. Нападите предизвикаа и пожар на т ерминал за извоз и комплекс за преработка на гориво во Балтичкото Море.

Руското министерство за одбрана соопшти дека најмалку 95 украински беспилотни летала биле пресретнати во повеќе од десетина руски региони на 24 август, денот кога Украина ја слави својата независност од Советскиот Сојуз во 1991 година.

Нуклеарната централа Курск, на само 60 км од границата со Украина, соопшти дека воздушната одбрана соборила беспилотно летало кое детонирало во близина на централата веднаш по полноќ, оштетувајќи помошен трансформатор и предизвикувајќи намалување од 50% на оперативниот капацитет на реакторот број 3.

Нивото на зрачење било нормално и немало повредени од пожарот што го предизвикал дронот, соопшти централата.

Два други реактори работат без производство на енергија, а еден е во процес на закажани поправки.

Нуклеарната агенција на Обединетите нации, Меѓународната агенција за атомска енергија, соопшти дека е свесна за извештаите дека трансформатор во централата се запалил поради воена активност и нагласи дека секој нуклеарен објект треба да биде заштитен во секое време.

Илјада километри северно, на Финскиот Залив, најмалку 10 украински беспилотни летала беа соборени над пристаништето Уст-Луга во северниот руски Ленинградски регион, а остатоците предизвикаа пожар во терминалот управуван од Новатек – огромен терминал за извоз и комплекс за преработка на гориво во Балтичкото Море, изјави регионалниот гувернер.

Непроверени снимки на руските канали на Телеграм покажаа дрон како лета директно во терминал за гориво, по што следува огромна топка оган што се крева високо кон небото, проследена со облак црн чад што се издига на хоризонтот.

„Пожарникарите и службите за итни случаи моментално работат на гаснење на пожарот“, изјави Александар Дрозденко, гувернер на рускиот Ленинградски регион. Нема повредени, додаде тој.

Росавијација, руската служба за цивилно воздухопловство, соопшти дека летовите биле пресретнувани со часови на неколку руски аеродроми во текот на ноќта, вклучително и на аеродромот Пулково во регионот Ленинград.

Украинските беспилотни летала нападнале и индустриски објект во јужниот руски град Сизран, изјави гувернерот на регионот Самара во неделата. Едно дете е повредено во нападот, според гувернерот, кој не прецизираше што точно било нападнато

И покрај разговорите за мир меѓу Русија и Украина, најсмртоносната европска војна од Втората светска војна продолжува по должината на фронтовската линија од 2.000 км придружена со ракетни и беспилотни летала напади длабоко во Русија и Украина.