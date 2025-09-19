Украина си врати територија освоена од Русија во источниот дел од земјата

Украинските сили ги потиснаа руските трупи од територии во источкиот дел од државата кои Русија ги освои во текот на летото, рече претседателот Володимир Зеленски, нарекувајќи ја операцијата важен успех по месеци неуспеси на бојното поле.

Украинскиот претседател рече дека неговите трупи вратиле 160 квадратни километри земјиште во близина на источниот град Добропиља, каде што Русија ја проби одбраната на Украина во август.

Зеленски рече дека во источниот регион Донецк неговата армија постигнува резултати во тековната контраофанзива. Покрај враќањето на 160 квадратни километри, украинските сили ги истиснале руските трупи од дополнителни 170 квадратни километри земјиште, но сè уште формално не ја преземале територијата, рече Зеленски во видео обраќање.

Претходно, американскиот претседател Доналд Трамп го обвини Владимир Путин дека го изневерил. Трамп рече дека се надевал дека ќе посредува во мировен договор меѓу Русија и Украина веднаш по стапувањето на функцијата, но дека постапките на Путин го спречиле во тоа.

„Путин ме изневери. Тој убива многу луѓе и губи повеќе луѓе отколку што убива. Руските војници се убиваат со поголема стапка од украинските војници,“ рече Трамп.