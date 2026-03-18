Володимир Зеленски изјави дека Украина ќе се соочи со дефицит на ракети што ги користи за борба против Русија поради војната на Блискиот Исток.

Вo интервју за Би-Би-Си, украинскиот претседател рече дека Владимир Путин сака „долга војна“ меѓу САД, Израел и Иран бидејќи тоа би го ослабнало Киев, а американските ресурси би биле насочени на друго место.

Зеленски, исто така, тврдеше дека американскиот претседател Доналд Трамп не бил на „ниту една страна“ во војната меѓу Русија и Украина и не сакал да го „иритира“ Путин.

Тој ги повика Трамп и Кир Стармер да се сретнат и да најдат заедничкo решение по повторените критики од американскиот претседател кон британскиот премиер.

Зеленски рече дека има „многу лошо претчувство“ за влијанието на конфликтот врз војната во Украина, велејќи дека преговорите за мир постојано се одложуваат.

„Постои една причина – војната во Иран. За Путин, долгата војна во Иран е плус. Покрај цените на енергијата, тоа значи и исцрпување на американските резерви и исцрпување на производителите на воздушна одбрана. Значи, ние имаме исцрпување на ресурсите.“ изјави Зеленски.

Зеленски рече дека дефинитивно ќе има дефицит на ракети „Патриот“.

„Америка произведува 60-65 ракети месечно. Замислете, 65 ракети месечно, тоа се околу 700-800 ракети годишно, произведени секоја година. А на првиот ден од војната на Блискиот Исток, беа употребени 803 ракети.“ кажа тој.

Зеленски, исто така, зборуваше за ставот на неговиот американски колега за војната во Украина, велејќи дека Трамп сакал да биде преговарач, а не да заземе страна во војната на Украина против инвазијата на Русија.