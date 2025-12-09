Украина се подготвува да презентира ревидиран мировен план до Белата куќа, бидејќи се обидува да избегне територијални отстапки кон Русија. Киев е подготвен да предложи алтернативи на САД откако претседателот Володимир Зеленски повторно ја отфрли можноста за предавање на земја, велејќи дека нема право да го стори тоа според украинското или меѓународното право.

Тој ги даде коментарите за време на средбата со европските и НАТО лидери во понеделникот, дел од колективниот притисок да се одвратат САД од поддршка на мировен договор кој вклучува големи отстапки за Украина, а за кој сојузниците стравуваат дека ќе ја направи ранлива на идна инвазија.

Во меѓувреме, градот Суми во северозападна Украина остана без струја преку ноќ по руски напад со беспилотни летала. Гувернерот на регионот рече дека повеќе од десетина беспилотни летала ја погодиле енергетската инфраструктура, што е најновиот во ноќните напади на Русија. Не се пријавени смртни случаи.

Тековната дипломатска турнеја на Зеленски низ Европа доаѓа по деновите интензивни разговори меѓу американските и украинските преговарачи во текот на викендот, кои не успеаја да доведат до договор за кој Киев би можел да се согласи. Зеленски требаше да биде информиран за тој приватен самит во понеделник од неговиот главен помошник Рустем Умеров, кој напиша на Телеграм дека ќе ги соопшти деталите за директните разговори меѓу САД и рускиот претседател Владимир Путин.

Украинскиот претседател на прес-конференција изјави дека неговиот тим може да испрати нов предлог до Американците уште денеска, објави новинската агенција АФП.

На темата за предавање на земјиште, Зеленски рече: „Русија инсистира да се откажеме од територии, но не сакаме да отстапиме ништо“.

Тој продолжи: „Немаме законско право да го сториме тоа, според украинскиот закон, нашиот устав и меѓународното право. И немаме никакво морално право“.

Зеленски долго време тврдеше дека сите промени на границите на Украина ќе треба да бидат одобрени со јавен референдум. На друго место, тој им рече на новинарите дека почетниот план од 28 точки предложен од САД – и отфрлен од Киев и европските лидери како премногу поволен за Русија – е намален на 20 точки, според новинската агенција Интерфакс-Украина.

Тој рече дека од нацрт-документот не се отстранети проукраински точки, иако немало никаков компромис по прашањето на територијата.

Зеленски ја издвои контролата врз источниот регион Донбас и нуклеарната централа Запорожје како меѓу најчувствителните прашања.

Оригиналната протечена верзија на планот поддржан од САД предлага Украина да ѝ ја предаде целосната контрола врз Донбас на Русија, и покрај фактот дека силите на Кремљ не беа во можност целосно да го освојат по речиси четири години војна.

Енергијата произведена во Запорожје, најголемата нуклеарна централа во Европа, ќе биде поделена меѓу Русија и Украина, се вели во нацрт-документот.

Лидерите во Киев и низ цела Европа посочија дека има напредок во преработката на тој нацрт во последните недели и ја пофалија администрацијата на Трамп за обидот да посредува за прекин на борбите.

Но, брзо организираниот самит на Даунинг стрит во понеделникот – на кој присуствуваа Зеленски, британскиот премиер Сер Кир Стармер, францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц – беше широко оценет како знак на поддршка за Украина, која се обидува да се спротивстави на притисокот од Белата куќа.