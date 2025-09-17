сре, 17 септември, 2025

Украина ја добива првата воена помош платена од сојузниците

Ова е прва употреба на нов механизам развиен од САД и сојузниците за снабдување на Украина со оружје од американските резерви со користење на средства од земјите на НАТО

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Антитерористичка операција во источна Украина (Војна Украина)

Првите пакети со помош од оружје за украина се одобрени од страна на администрацијата на претседателот на САД Доналд Трамп и наскоро би можеле да бидат испратени, бидејќи Вашингтон продолжува да испраќа оружје до Киев – овој пат според нов финансиски договор со сојузниците – изјавија за Ројтерс два извори запознаени со ситуацијата.

Подсекретарот за одбрана за политика Елбриџ Колби одобри дури две пратки од 500 милиони долари во рамките на новиот механизам наречен Листа на приоритетни барања за Украина, позната под акронимот PURL, велат изворите.
Обновената трансатлантска соработка, која има за цел да го зајакне Киев со оружје во вредност од дури 10 милијарди долари, доаѓа во време кога американскиот претседател Доналд Трамп изрази фрустрација од тековните напади на Москва врз нејзиниот сосед и покрај неговите напори да постигне договор за крај на конфликтот.

Досега, администрацијата на Трамп само продавала оружје на Украина или испраќала донации кои биле одобрени од поранешниот претседател Џо Бајден, кој бил цврст поддржувач на Киев.
Изворите одбија да дадат точен список на она што е одобрено за купување од страна на Европејците за Украина, но рекоа дека тоа вклучува системи за воздушна одбрана, кои на Украина ѝ се итно потребни со оглед на огромното зголемување на руските напади со беспилотни летала и ракети.

Еден од изворите рече дека списокот PURL се пробива низ процесот откако ја усвои единицата за политика на Пентагон.
Пентагон не одговори веднаш на барањето за коментар.
Според експертите, потребите на Украина остануваат конзистентни со претходните месеци – воздушна одбрана, пресретнувачи, системи, ракети и артилерија.

