Украина испрати 201 воен експерт за борба против дронови на Блискиот Исток за да помогнат во одбраната на регионот од ирански дизајнирани дронови Шахед, а претседателот Володимир Зеленски изјави дека уште 34 се подготвени за распоредување.

„Ова се воени експерти кои знаат како да помогнат, како да се одбранат од дронови Шахед. Нашите тимови веќе се во Емиратите, Катар, Саудиска Арабија и на пат кон Кувајт“, им рече украинскиот претседател на британските пратеници во вторникот за време на обраќањето пред британскиот парламент.

Европските нации треба да се подготват за напади од криминални мрежи, терористички групи и осамени напаѓачи, бидејќи технологијата на дронови напредува, ги предупреди Зеленски британските пратеници. Зеленски, кој беше во Лондон за да се сретне со британскиот премиер Кир Стармер.

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, предупреди дека Русија ќе има корист од повисоките цени на енергијата и пренасочувањето на напредните системи за воздушна одбрана од Украина кон Блискиот Исток. Но, рече таа, Украина останува врвен безбедносен приоритет на Европа и вниманието за Украина нема да се дозволи да исчезне.

Калас, исто така, се спротивстави на повикот на белгискиот премиер, Барт де Вевер, за нормализирање на односите со Москва и враќање на пристапот до евтина руска енергија. „Ако само се вратиме на вообичаеното работење, ќе имаме повеќе од ова – повеќе војни“, рече Калас. „Го видовме ова и претходно, па затоа мора да бидеме многу внимателни и да не ѝ даваме на Русија она што го сака, бидејќи нивниот апетит само ќе расте“.

Финскиот претседател, Александар Стаб, се согласи со Калас, велејќи дека војната во Иран е лоша за Украина, „главно поради цената на нафтата што ја храни руската воена машинерија. Руската економија всушност работеше исклучително лошо пред неколку недели. Сега се опоравува“. САД привремено се откажаа од некои руски санкции за нафта во обид да го намалат притисокот врз глобалните залихи предизвикани од војната на Блискиот Исток – потег критикуван од некои европски лидери.