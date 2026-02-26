Сликите од остатоците оружје од руските напади врз Украина укажуваат дека Москва користи крстосувачка ракета чиј развој го натера Доналд Трамп да се откаже од значајниот нуклеарен договор во неговиот прв мандат, изјавија двајца експерти, потврдувајќи го претходното известување на Ројтерс.

Специјалистите ја базираат својата анализа на слики од фрагменти од ракетата способна за нуклеарно носење, доставени до Ројтерс од три украински извори, што е првиот визуелен доказ објавен досега што ја потврдува употребата на оружјето од страна на Русија.

Тоа е пример за тоа како контролата на нуклеарното оружје што произлегува од Студената војна се распадна во последните години, а овој месец истече и нуклеарниот договор што наметна ограничувања за стратешкото оружје на САД и Русија.

Рускиот развој на 9M729 го натера Трамп да се откаже од Договорот за нуклеарни сили со среден дострел (INF), тогашен камен-темелник на контролата на нуклеарното оружје, во 2019 година, велејќи дека ракетата лансирана од земја може да лета далеку над дозволената граница од 500 километри.

Украинското Генерално обвинителство во писмена изјава во ноември за Ројтерс изјави дека една од ракетите 9M729 истрелани од Русија на 5 октомври минатата година прелетала повеќе од 1.200 километри.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха и извори за Ројтерс во октомври изјавија дека Русија испалила 9M729 кон Украина двапати во 2022 година и 23 пати помеѓу август и октомври минатата година, што е првата позната борбена употреба на ракетата некаде.

Русија испали уште најмалку четири ракети кон Украина на 17 февруари, изјави еден од изворите за спроведување на законот, што е првпат да се пријават вакви случаи. Имало и други употреби од октомври, додаде изворот.

„Сликите навистина го прикажуваат 9M729. Покрај ознаките, остатоците се слични на други крстосувачки ракети кои се поврзани со 9M729“, рече Џефри Луис, истакнат научник за глобална безбедност на колеџот Мидлбери во Вермонт.

Аналитичарите од „Џејнс“, компанија за одбранбено разузнавање со седиште во Велика Британија, изјавија за „Ројтерс“ дека постои голема веројатност остатоците прикажани на 10-те слики да потекнуваат од ракетата 9M729 лансирана од земја.

Украински извори велат дека сликите покажуваат фрагменти пронајдени во регионите Житомир, Лвов, Хмелницки и Виница, сите во западна Украина.