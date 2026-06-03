Русија соопшти дека во вторник вечерта соборила стотици дронови над нејзина територија, вклучувајќи околу 60 над регионот Ленинград, во украински напад додека започнува големиот економски форум, пренесува Си-Ен-Ен.

Гувернерот на Санкт Петербург, Александар Беглов, изјави дека три области биле цел на ноќниот украински напад со дронови во кој биле повредени неколку лица и оштетени инфраструктурни објекти.

Руската воздушна одбрана пресретнала и уништила повеќе од 350 украински дронови над територии и близу до границата, но и подалеку од Москва, Санкт Петербург и Новгород на западот од земјата, според руското Министерство за одбрана.

Во Смоленск, град во западна Русија близу до границата со Белорусија, Украина започнала напади врз „критични инфраструктурни објекти“, изјави гувернерот на Смоленск, Василиј Анохин.

Двајца пожарникари загинале „додека се бореле со пожар предизвикан од остатоци од соборен непријателски дрон“, рече Анохин, додавајќи дека уште двајца пожарникари и еден цивил се здобиле со полесни повреди.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека „нападите со долг дострел“ погодиле „клучни цели“, вклучувајќи го и нафтениот терминал во Санкт Петербург, еден од најголемите комплекси за претовар на нафта во северозападна Русија.

Други цели вклучуваат „воени цели во базата Кронштат“, островско поморско пристаниште во близина на Санкт Петербург и објект во регионот Тамбов за кој Украина вели дека е вклучен во производството на руско оружје, додаде Зеленски.

Зеленски, исто така, објави снимки на кои се гледаат експлозии и неколку пожари во еден руски објект и огромен облак од густ, црн чад што се издига зад висока зграда.

Украина оваа година брзо ги разви своите дронови со среден и долг дострел за напад врз руски цели, вклучувајќи ги нафтените постројки на Москва и други локации далеку надвор од фронтовските линии.

„Планот на Украина за напади со долг дострел се спроведува точно колку што е потребно за да се приближи мирот“, рече Зеленски.

Економски форум

Нападите се случија во време кога Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург, или SPIEF, голем бизнис настан познат како верзија на Давос на рускиот претседател Владимир Путин, започнува во градот во среда.

Воздушниот простор околу меѓународниот аеродром во Санкт Петербург беше ограничен во среда наутро, што доведе до одложување на околу дваесетина летови, се вели во соопштението на аеродромот.

Исто така, ова доаѓа еден ден откако Русија започна смртоносен бараж врз Украина рано во вторник, погодувајќи го главниот град Киев и централниот град Днепар во широка офанзива што предизвика еден од најсмртоносните напади со месеци.

Најмалку 23 лица беа убиени во нападот во текот на ноќта, вклучувајќи седум лица во Киев и 16 други во Днепар, според украинските власти.

Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, изјави дека „силно“ ги осудува нападите врз Украина, во кои беа испукани повеќе од 600 дронови и десетици ракети, според војската, со кои беше погодена клучна цивилна инфраструктура.